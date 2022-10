Evento de "ponte comercial" de matchmaking de peças automotivas da 132ª Feira de Cantão é realizado com sucesso, conectando parceiros comerciais na China e na América Latina

GUANGZHOU, China, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A 132ª Feira de Cantão, programada para abrir on-line em 15 de outubro, está lançando mais de 40 eventos de "ponte comercial" de matchmaking de contato individual. O matchmaking de peças de veículos e de reposição para os países latino-americanos, com duração de três dias, terminou recentemente. Cinquenta compradores profissionais de oito países da América Latina, incluindo Peru, Colômbia e México, se reuniram virtualmente com quase 100 fornecedores chineses de peças automotivas de oito províncias e cidades, e alguns deles assinaram intenções de pedidos após o evento.

Carlos Andrés Pineda, presidente da Asopartes, da Colômbia, Huo Rukun, diretor da fábrica de peças automotivas de Guangdong Zhaoqing e outros convidados participaram e discursaram no evento. "O setor de autopeças da China vem crescendo muito. Com um grande número de produtos, o setor de autopeças ganhou uma excelente reputação internacional", disse Carlos Pineda. De acordo com Huo Rukun, o cluster industrial de peças automotivas de Zhaoqing é o fornecedor de muitos fabricantes de veículos mundialmente famosos no país e no exterior. Suas peças de moldagem têm uma taxa de penetração no mercado de 70%.

A maior distribuidora de peças de caminhão e trailer do Peru, a IMPLEMENTA PERÚ, e a maior fabricante de carros elétricos do Peru, a SINO MAQUINARIAS Y TECNOLOGIA, entre outros compradores, conversaram com vários fornecedores chineses no evento e encontraram seus parceiros comerciais desejados. O matchmaking comercial direcionado e produtivo também recebeu feedback positivo dos fornecedores. Muitos participantes expressaram sua gratidão e reconhecimento à Feira de Cantão por ela atuar como a ponte que conecta fornecedores e compradores e por seus serviços personalizados e atenciosos.

O Centro de Comércio Exterior da China, organizador da Feira de Cantão, fez preparativos minuciosos antes do evento, principalmente, avaliando a demanda dos compradores, selecionando empresas de qualidade ao trabalhar com departamentos de comércio de diferentes localidades e acompanhando os resultados obtidos após o evento.

Os eventos de promoção global de "ponte comercial" da Feira de Cantão conectam empresas internacionais e compradores do setor com fabricantes chineses, com o objetivo de facilitar a cooperação comercial e intensificar a eficiência dos negócios. Em outubro, mais eventos, preparados para atingir mercados específicos como Ásia Central, países da RCEP, entre outros, continuarão a apresentar os principais clusters industriais da China, empresas líderes e produtos inovadores para o público global.

Para mais informações e oportunidades, acesse https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email

