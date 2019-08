Evento genial sobre el cambio climático en Los Ángeles. Día de #KeepLACool, ayuda a los Angelenos a prepararse para el calentamiento climático.

LOS ANGELES, 30 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Día de Keep LA Cool, el sábado, 7 de septiembre, 10:00am hasta las 3:00pm, en el Hansen Dam Park en Pacoima, ofrecerá maneras para mantenerse a gusto conforme sigue calentándose el clima.

Será organizado por el grupo Climate Resolve, en asociaciόn con Pacoima Beautiful, Hansen Dam Aquatic Center, y Discovery Cube LA. El evento tendrá juegos para la comunidad, árboles gratis, demostraciones de techos frescos, y tecnología de pavimento fresco que ayuda a mantener la vecindad más saludable. También encontrarán programas de reembolsos para actualizar en sus hogares o negocios.

!Tendrá camiones de comida y nieve, y música como parte del Día Keep LA Cool, un evento genial para toda la familia! Con su participación en el evento recibirán un descuento para entrar al Discovery Cube LA en la tarde. Además, el festival queda cerca a los toboganes de agua y la piscina pública del Hansen Dam Aquatic Center. ¡Vengan y diviertanse con toda la familiaᴉ #keepLAcool

FECHA: Sábado, 7 de septiembre, 2019

HORA: 10:00am – 3:00pm

DONDE: Hansen Dam Park, 11800 Foothill Blvd., Los Angeles, CA 91342

MÁS INFORMACIÓN: keepLAcool.org

COSTE: sin cargo

Sobre Climate Resolve. Climate Resolve es una organización no-lucrativa basada en Los Ángeles y trabaja para encontrar soluciones climáticos. El grupo reúne a la comunidad, organizaciones locales, y legisladores para crear acción a nivel local.

Anuncio de servicio público:

Ha sido un verano largo y caluroso. Pero eso no quiere decir que debemos estar inactivos. El próximo sábado, el 7 de septiembre, en el parque Hansen Dam en Pacoima, se celebrará el verano con un festival público. El festival enfoca en cómo mantenerse a gusto a los Angelenos aunque hace calor. El evento se llama Día de "Keep LA Cool" y es gratis. Hay juegos de agua para los niños, árboles gratis para llevar a sus casas, exhibiciones geniales. Y helado también. Para más información vayan a la página web: Keep LA Cool punto ORG.

