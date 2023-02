Evento "Walking Davos" atrai empresas multinacionais para Hainan

HAIKOU, China, 20 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Uma reportagem da Hainan International Media Center (HIMC):

No dia 18 de fevereiro, foi encerrada a etapa de Hainan de três dias do evento "Walking Davos" em Sanya, na província de Hainan, no sul da China.

A reunião de promoção do PLC de Hainan foi realizada em Haikou durante o evento “Walking Davos” em 16 de fevereiro. (Foto/Li Hao) (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC)) Representantes de empresas multinacionais visitam o salão de exposições na Zona de Desenvolvimento Econômico de Yangpu durante o evento 'Walking Davos' em 17 de fevereiro. (Foto/Li Hao) (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

Cerca de 30 representantes de alto nível da Nestlé, Samsung, HSBC, Marriott International, Siemens Energy e outras empresas multinacionais conhecidas foram convidadas a conhecer o desenvolvimento do Porto de Livre Comércio de Hainan (PLC) em visitas aos principais parques industriais em Haikou, Sanya, Qionghai e Danzhou.

Chen Liming, Presidente da World Economic Forum Greater China, afirmou na reunião de promoção de políticas do PLC que, além de seu cenário encantador e condições climáticas excepcionais, Hainan também oferece vantagens únicas na forma de políticas do PLC. "Na verdade, as empresas com financiamento estrangeiro têm prestado muita atenção ao desenvolvimento do PLC, especialmente suas políticas preferenciais e perspectivas industriais", disse Chen.

Tendo realizado pesquisas na Nova Área de Jiangdong e na Zona Nacional de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia em Haikou, na Zona Piloto de Turismo Médico Internacional de Boao Lecheng em Qionghai, no Distrito Central de Negócios e na Cidade de Ciência e Tecnologia da Baía de Yazhou em Sanya e na Zona de Desenvolvimento Econômico de Yangpu, muitos representantes já estavam considerando seriamente uma expansão substancial no mercado de Hainan e capitalizar as perspectivas do PLC.

Charles Shi Zhenchun, gerente geral do Universal Theme Park & Resort (China), ficou impressionado com as políticas preferenciais do PLC: "As políticas de tarifa zero do FTP sobre a importação de equipamentos de produção e matérias-primas, bem como o imposto de renda individual de 15% (IIT) para profissionais com habilidades de alto nível e urgentemente necessárias, são um grande ímã para investimentos estrangeiros."

De acordo com Zhang Tiangui, vice-presidente sênior da Siemens China, o layout do setor de fabricação de equipamentos inteligentes de Yangpu é um grande atrativo para a empresa, que se dedica a oferecer serviços e equipamentos para o setor de energia em todo o mundo. Zhang acrescentou que sua empresa consideraria estabelecer uma base em Yangpu para atender os mercados da China Continental e do Sudeste Asiático.

O ambiente de negócios em Yangpu também chamou a atenção de Zhou Hongwei, vice-presidente da Dech Holdings Group, uma empresa de comércio internacional com sede em Wuhan. Zhou disse que sua empresa exploraria mais oportunidades de cooperação com Yangpu.

As pesquisas do "Walking Davos" e as reuniões de intercâmbio entre governo e empresas, iniciadas pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) e pelo Fórum Econômico Mundial em 2020, foram realizadas em Zhejiang, Liaoning, Tianjin, Pequim e outros locais da China em nos últimos anos, oferecendo uma plataforma para intercâmbios e cooperação entre o governo local e empresas internacionais.

Realizado em Hainan, que está prestes a se tornar a maior área de livre comércio do mundo até meados do século, o "Walking Davos" deste ano ofereceu aos investidores estrangeiros um vislumbre de uma vista mais promissora do PLC e uma chance de compartilhar suas perspectivas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005968/The_Hainan_FTP_promotion_meeting_held_Haikou_Walking_Davos_event.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005969/Representatives_multinational_companies_visit_exhibition_hall_Yangpu_Economic_Development_Zone.jpg

FONTE Hainan International Media Center (HIMC)

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)