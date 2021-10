EverFocus stellt das am meisten erwartete Produkt des Jahres vor, die Intel® Tiger Lake AI Box: eIVP-TGU-IV-V0000

Es ist mit der neuesten 11. Generation ausgestattet. Ausgestattet mit dem Prozessor Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® der U-Serie, der zu unseren lüfterlosen Industrieserien gehört. Das flexible lüfterlose Bordsystem verfügt über leistungsstarke Rechenfunktionen und kann verschiedene KI-Funktionen unterstützen. Für Benutzer, die einen hohen Bedarf an KI-Leistung haben, kann es auch erweitert werden, um die KI-Computing-Funktionen zu verbessern. Es unterstützt 4K-Videoausgabe in hoher Qualität und ist mit zwei 2.5GbE/1GbE-Ethernet-Ports ausgestattet, die die zeitabhängige Vernetzung für die Echtzeit-Datensynchronisation verbessern. Dieser KI-Computer eignet sich besonders für KI-, 5G- und Display-Funktionsanforderungen in verschiedenen Anwendungsbereichen und OBU/RSU-Anwendungsmärkten wie z. B.: Transport, Smart Cities, Produktionslinienerkennung und andere verwandte Anwendungsszenarien. Die leistungsstarken Intel®-Prozessoren der 11. Generation haben die Leistung von CPU und GPU erheblich verbessert und machen eIVP-TGU-IV-V0000 für alle Anwendungsfelder geeignet, die CPU-Leistung und KI erfordern. Dank des Aluminiumgehäuses eignet sich das Gerät für den Einsatz in der industriellen Automatisierung.

Es wiegt nur 2,87 Pfund und misst 5,92 x 2,24 x 4,18 Zoll in einem Mini-Formfaktor. Diese Größe bietet Anwendern oder Softwareentwicklern mehr Flexibilität für Platz. Benutzer können die von EverFocus entwickelte AiO NVR-Software verwenden, um intelligente Verwaltungsanforderungen zu erfüllen, mehrere Funktionen wie Live-Ansicht, Bildaufzeichnung, Bilderkennung, Alarmbenachrichtigung usw. auszuführen und somit das Sicherheitsmanagementsyst verbessern. Die neue KI-Edge-Computing-Box eIVP-TGU-IV-V0000 eignet sich für eine Vielzahl von KI-Anwendungsfeldern, wie Fahrgastinformationsstationen und Eingänge in Bahnhofshallen, elektronische Anzeigetafeln im Einzelhandel, Werbewände, Sicherheit auf dem Campus und in der Gemeinde, Zugangs- und Sicherheitskontrolle für Baustellenpersonal, Fehlererkennung in Produktionslinien usw. In Kombination mit den IP-Kameras 2MP/5MP/8MP von EverFocus und der Software AiO NVR kann es eine intelligente Autosystem-AIOT-5G-Lösung bilden und somit mit der von den Partnern von EverFocus entwickelten KI-Software verwendet werden, wie Einbruchserkennung, Personenzählung und Kennzeichenerkennung.

Produktinformationen: https://www.everfocus.com.tw/product/catalog.php?index_m1_id=2&index_m2_id=17&index_m3_id=29

Verkaufsanfrage: [email protected]

