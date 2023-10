EVERSANA élargit ses capacités de commercialisation mondiale et renforce son réseau d'agences avec l'acquisition de Healthware Group

Healthware fusionnera immédiatement avec EVERSANA INTOUCH, passant d'un partenariat de longue date à un réseau mondial d'agences primées à service complet

CHICAGO et SALERNE, Italie, 12 octobre 2023 /PRNewswire/ -- EVERSANA , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services commerciaux pour l'industrie des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Healthware Group , une agence de services complets et un cabinet de conseil en innovation dont le siège est à Salerne, en Italie. L'acquisition élargit immédiatement les activités européennes et les capacités mondiales d'EVERSANA pour aider les sociétés pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de biotechnologies émergentes à lancer des produits dans le monde entier, à élargir leur accès au marché ou à résoudre des problèmes géographiques et spécifiques au marché.

Healthware Group, a full-service agency and innovation consultancy headquartered in Salerno, Italy, has joined EVERSANA.

« L'annonce d'aujourd'hui est une remarquable nouvelle étape dans notre parcours visant à réinventer la commercialisation en intégrant efficacement ceux que nous considérons comme les meilleurs fournisseurs de services au monde, a déclaré Jim Lang, directeur général d'EVERSANA. L'époque des opérations cloisonnées et inefficaces ou des stratégies régionales est révolue. Nos clients ont besoin d'une stratégie globale et de services commerciaux intégrés équilibrés avec la bonne expertise du marché. Et désormais, avec une agence mondiale encore plus puissante et connectée à l'écosystème commercial complet d'EVERSANA, nous renforçons notre engagement à fournir aux clients un soutien inégalé aux marques du monde entier. »

Healthware s'intégrera parfaitement à EVERSANA INTOUCH, passant d'une entreprise commune établie à un fonctionnement mondial à l'échelle

Avec plus de 150 employés et plusieurs bureaux en Italie, en Finlande et au Royaume-Uni, Healthware fusionnera harmonieusement avec le réseau mondial d'agences d'EVERSANA, EVERSANA INTOUCH. Les deux réseaux d'agences primés entretiennent une relation de longue date depuis 2017, date à laquelle Healthware a signé un accord de coentreprise avec le groupe Intouch, qui a ensuite été racheté par EVERSANA en 2021.

« Healthware Group et EVERSANA INTOUCH entretiennent depuis de nombreuses années un partenariat fructueux qui couvre l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Nos entreprises partagent une culture et une vision communes et, ensemble, nous tirons déjà parti de la puissance des solutions numériques et technologiques pour avoir un impact de marque mondial et révolutionner l'engagement des acteurs et les soins aux patients, a déclaré Roberto Ascione, directeur général de Healthware Group. Avec cette fusion, nous deviendrons une force redoutable sur le marché, fournissant des services bien au-delà d'un réseau d'agences traditionnel ; c'est pourquoi cette fusion nous a tellement convaincus. Nous sommes impatients d'offrir aux clients nouveaux et existants un ensemble élargi de services de commercialisation et de rester à l'avant-garde de la transformation de l'industrie des sciences de la vie et au-delà. »

Fondé par M. Ascione, Healthware propose des services de marketing, de conseil, d'engagement des clients et des médias, des communications et des formations médicales, ainsi que des capacités technologiques avancées depuis plus de 25 ans. Ces services seront intégrés au réseau mondial d'agences de soins de santé d'EVERSANA INTOUCH, dirigé par Faruk Capan, directeur général d'EVERSANA INTOUCH et directeur de l'innovation d'EVERSANA. Le réseau mondial d'agences élargi tirera parti de ses racines combinées en matière d'innovation numérique pour « pharmatiser » la puissance de l'IA dans le marketing. La force du réseau en matière d'innovation, associée à des capacités omnicanales, de données et médias de classe mondiale, constitue la base des marques de soins de santé modernes, authentiques et différenciées.

Dans le cadre de cette acquisition, les divisions mondiales phares de Healthware dans le domaine de l'événementiel, des médias et de l'édition, y compris la conférence annuelle Frontiers Health et pharmaphorum, une source privilégiée d'informations, d'analyses et de débats sur les soins de santé et l'industrie pharmaceutique, seront détenues et exploitées par EVERSANA.

Une fois l'acquisition terminée, M. Ascione rejoindra immédiatement l'équipe de direction mondiale d'EVERSANA. Les dirigeants d'EVERSANA et du groupe Healthware seront présents lors de la conférence Frontiers Health 2023, l'événement phare de Healthware qui se tiendra du 8 au 10 novembre à Rome. Les détails financiers de l'acquisition ne sont pas divulgués.

À propos d'EVERSANA®

EVERSANA® est l'un des principaux fournisseurs indépendants de services mondiaux dans le secteur des sciences de la vie. Les solutions intégrées de la société sont ancrées dans l'expérience du patient et couvrent toutes les étapes du cycle de vie du produit afin d'offrir une valeur durable à long terme pour les patients, les prescripteurs, les partenaires de distribution et les souscripteurs. La société sert plus de 650 organisations, y compris des startups innovantes et des sociétés pharmaceutiques établies, afin de faire progresser les solutions des sciences de la vie pour un monde plus sain. Pour en savoir plus sur EVERSANA, rendez-vous sur eversana.com ou suivez-nous sur LinkedIn et X .

À propos de Healthware Group

Healthware Group est une agence à service complet et un cabinet de conseil en innovation, fondée par le pionnier de la santé numérique Roberto Ascione, fournissant des services de marketing, de conseil, d'engagement des clients et des médias, des communications et des formations médicales, ainsi que des capacités technologiques avancées. La division des médias et de la communauté offre du contenu et des plateformes de qualité supérieure pour recueillir des informations, encourager le leadership éclairé, permettre la mise en forme du marché et créer des liens. Healthware Group a co-organisé et produit la première conférence mondiale sur la santé numérique, Frontiers Health, pendant près d'une décennie. Healthware dispose d'une équipe de plus de 150 professionnels basés à Salerne, à Londres, à New York, à Milan, à Rome et à Helsinki. De plus, le Healthware Global Network, l'un des plus grands réseaux internationaux d'agences de santé indépendantes, fournit une expertise locale approfondie dans plus de 25 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter healthwaregroup.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou X .

