EVERSANA et S3 Connected Health annoncent un partenariat stratégique pour promouvoir l'adoption et la commercialisation de solutions de santé numérique dans le secteur des sciences de la vie

DUBLIN et CHICAGO, 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- EVERSANA™, le pionnier des services commerciaux de nouvelle génération destinés à l'industrie mondiale des sciences de la vie, et S3 Connected Health, un partenaire primé dans le domaine des solutions de santé numérique pour l'industrie pharmaceutique, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à offrir des services de santé numérique et de commercialisation de bout en bout aux entreprises pharmaceutiques.

L'expérience avérée de S3 Connected Health en matière de conception, de création et d'exploitation de solutions de santé numérique viendra en complément des services de commercialisation de bout en bout d'EVERSANA (y compris les modèles de soutien aux patients et d'adhésion), permettant aux entreprises du secteur des sciences de la vie de :

Avoir un impact sur la planification de la marque et optimiser les performances grâce à des solutions de santé numérique , afin de fournir un soutien personnalisé basé sur des connaissances du monde réel.





, afin de fournir un soutien personnalisé basé sur des connaissances du monde réel. Améliorer les résultats grâce à des services aux patients de nouvelle génération, et répondre aux exigences des soins axés sur la valeur à l'aide de solutions de santé numérique et de soutien humain pour offrir des services intégrés de thérapie et de gestion d'état.

« Ayant rapidement étendu nos services à travers l'Europe, nous avons commencé à travailler avec S3 Connected Health et avons immédiatement vu l'opportunité de combiner des solutions de santé numérique tout au long de notre soutien commercial du produit et des parcours des patients », a déclaré Mike Ryan, vice-président exécutif, Europe, EVERSANA. « Aujourd'hui plus que jamais, nous pouvons travailler ensemble pour influer sur les performances de la marque, améliorer l'expérience des patients, ou même livrer et lancer sur le marché des produits DTX qui changent la vie ».

Jim O'Donoghue, président de S3 Connected Health, a déclaré : « Les solutions de santé numérique sont désormais essentielles pour fournir des soins de santé de meilleure qualité et plus durables aux patients et aux cliniciens à l'avenir. Grâce à cette collaboration avec EVERSANA, nous serons en mesure de proposer des solutions et des services complets de bout en bout pour la santé numérique, de la cocréation à la commercialisation, offrant ainsi un service unique à notre clientèle combinée. »

Pour en savoir plus sur la collaboration, visitez les sites eversana.com et S3ConnectedHealth.com et contactez les représentants de l'entreprise.

