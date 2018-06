'Everything We Ever Imagined and Then Some': La campaña de marketing del Acura RDX 2019 se nutre de las raíces de Alto Rendimiento Alcanzado con Precisión de la marca

"Queríamos lanzar el totalmente nuevo RDX con una campaña que, como el propio a RDX, conecte con el corazón y el alma de Acura – Alto Rendimiento Alcanzado con Precisión, al tiempo que exprese la emoción que todos nosotros compartimos en Acura con respecto al arribo de este vehículo al mercado", dijo Jon Ikeda, vicepresidente y gerente general de Acura.

Campaña 'Everything We Have Imagined and Then Some' (Todo lo que siempre imaginamos y más)

Liderada por MullenLowe, la agencia oficial de Acura, la campaña de marketing para el nuevo RDX se remonta a las raíces auténticas del Alto Rendimiento Alcanzado con Precisión. Desde el NSX de primera generación e incluyendo la rica trayectoria de Acura en los deportes de motor, todo esto ha ayudado a establecer la dirección de la marca hacia el diseño más deportivo que ostenta el RDX en la actualidad.

Manteniéndose fiel al reciente uso por parte de la marca de bandas sonoras muy enérgicas, la campaña para el RDX 2019 presenta una partitura musical muy audaz de The Rolling Stones y Motörhead, enmarcada en elementos visuales modernos y con una narración emotiva, como reflejo de la forma de pensar de "30 años joven" de Acura.

Los elementos de la campaña destacan el estilo refinado del RDX, su alto rendimiento, su nuevo y potente motor VTEC® Turbo y un techo corredizo ultraancho y panorámico completamente nuevo, así como el sistema de audio premium Acura ELS Studio 3D™ desarrollado para Acura por Panasonic, en combinación con Elliot Scheiner, productor musical y ganador del Grammy. En la campaña también aparece la experiencia premium y tecnológicamente avanzada de la cabina del RDX 2019 con la primera aplicación de Acura True Touchpad Interface™, una nueva y revolucionaria interfaz de usuario de Acura que hace uso por primera vez de la tecnología de posicionamiento absoluto en el espacio automotor.

"Launch" (https://acura.us/2JdSBs9): Con cameos del Acura NSX de primera generación y del legendario Integra Type R, el spot publicitario de 60 segundos de duración destaca las raíces de alto rendimiento de la marca y muestra el compromiso de Acura con Alto Rendimiento Alcanzado con Precisión mediante los vehículos que han ayudado a preparar el camino hasta llegar al completamente nuevo RDX 2019. El comercial también destaca otros productos Acura que representan el compromiso esencial de la marca con el rendimiento, como el Acura Precision Concept, el NSX de segunda generación y el vehículo para carreras internacionales Acura ARX-05 Daytona Prototype. El material publicitario es apoyado por la interpretación de Motörhead del clásico "Sympathy for the Devil" de The Rolling Stones.

"Rainbow" (https://acura.us/2JoXZwd): El comercial "Rainbow", de 30 segundos de duración, expone lo que los ingenieros de Acura imaginaron cuando dieron vida al sistema de audio premium Acura ELS Studio 3D™ – un sistema de audio con 16 canales y 710 watts que cuenta con cuatro altavoces ultraesbeltos Highline™ instalados en el techo que crean una experiencia de audio rica e inmersiva. Se pone de relieve la cabina lujosamente dotada del RDX y su True Touchpad Interface™ con comandos verbales naturales que preparan al spot publicitario para el clásico "She's a Rainbow" de The Rolling Stones.

Como reflejo de la estrategia basada en la audiencia de Acura, el lanzamiento del RDX captará a consumidores en diferentes plataformas aprovechando capacidades de segmentación basadas en datos, incluso video lineal, móvil, redes sociales y materiales impresos. La campaña se anunciará mediante inserciones de alto impacto, así como colocaciones dirigidas al comportamiento, incluso extensiones experienciales, a lo largo del 2018.

Acerca de Acura

Acura es una marca líder de automóviles de lujo que ofrece Alto Rendimiento Alcanzado con Precisión, representando los valores originales de la marca Acura – un compromiso con estilo evocativo, alto rendimiento e ingeniería innovadora, todo esto basado sobre cimientos de calidad y fiabilidad.

La línea Acura presenta seis modelos distintivos – el sedán de lujo premium RLX, el sedán de lujo de alto rendimiento TLX, el sedán deportivo ILX, el SUV crossover de lujo RDX para cinco pasajeros, el Acura MDX para siete pasajeros que es el SUV de lujo con tres filas de asientos más vendido en Estados Unidos en todos los tiempos y el superauto NSX electrificado de próxima generación como una nueva y suprema expresión del Alto Rendimiento Alcanzado con Precisión de Acura.

Cinco de los seis modelos que componen la línea Acura se fabrican exclusivamente en la región central de Ohio usando piezas nacionales y procuradas en el extranjero. Estos son los sedanes de lujo ILX y TLX (Marysville Auto Plant), los SUV de lujo RDX y MDX (East Liberty Auto Plant) y el superauto Acura NSX, que se fabrica a pedido en el Centro de Manufactura de Alto Rendimiento en Marysville, Ohio.

