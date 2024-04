Evolution Equity Partners erhält 1,1 Milliarden Dollar und verdoppelt die Investitionen in die Cybersicherheit im VK und in der EU

Der Evolution Technology Fund III LP ist der bisher größte Cybersicherheitsfonds .

Investor in der Wachstums- und frühen Wachstumsphase sagt Investitionen in britische und in der EU ansässige Cybersicherheitsunternehmen zum Schutz der digitalen Welt zu.

LONDON, 26. April 2024 /PRNewswire/ -- Evolution Equity Partners gab den endgültigen Abschluss des Evolution Technology Fund III, LP am 16. April, 2024, und Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt 1,1 Milliarden Dollar bekannt. Hiermit sollen visionäre Unternehmer beim Aufbau von Cybersicherheitsunternehmen der nächsten Generation unterstützt werden, die die digitale Welt schützen. Die Kapitalbeschaffung wurde von bestehenden und neuen Kommanditisten überzeichnet, die eine breit gefächerte Mischung aus führenden Institutionen, staatlichen Investoren, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen, Dachfonds, Family Offices und vermögenden Privatpersonen repräsentieren. Die Kapitalzusage umfasst Mittel von British Patient Capital, dem größten inländischen Investor in Risiko- und Wachstumsmöglichkeiten im Vereinigten Königreich und einer Tochtergesellschaft der British Business Bank.

Mit dem zugesagten Kapital verfügt Evolution Equity Partners über einen eigenen Kapitalpool, um Möglichkeiten für Investitionen zu verfolgen, die von 20 Mio. $ bis 150 Mio. $ im Bereich der Cybersicherheit reichen.Die Strategie des Unternehmens besteht darin, ein gut diversifiziertes Portfolio in den wichtigsten Ökosystemen von Cybersicherheitsunternehmen in den USA, im Vereinigten Königreich, in der EU und Israel aufzubauen. Zu den bedeutenden Investitionen, die Evolution bisher im Vereinigten Königreich und in der EU getätigt hat, gehören: AVG Technologies, Quantexa, Panaseer, DF Labs, Logpoint, CounterCraft, Cognitive Security, Eperi, Cybsafe, Tatum, Elliptic, Arqit, Metomic . Sie gehören zu den 60 Portfoliounternehmen, die das Unternehmen unterstützt hat.

Richard Seewald, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Evolution Equity Partners, sagte: „In den letzten 25 Jahren haben wir aus erster Hand erfahren, dass es in Großbritannien und der EU einen großen Pool an unternehmerischen Talenten im Bereich der Cybersicherheit gibt. Zunächst beim Aufbau von AVG Technologies, einem in Europa ansässigen Cybersicherheitsunternehmen, das unser Team 2012 an die New Yorker Börse brachte, und danach bei zahlreichen europäischen Unternehmen, bei deren Aufbau wir geholfen haben. Für britische und EU-basierte Cybersicherheitsunternehmen, die international aufbauen und wachsen wollen, ist Evolution der ideale Partner, um Unternehmen mit dem Wissen, den Werkzeugen und der Strategie auszustatten, die sie benötigen, um Leistung und Ergebnisse zu steigern. Das Fachwissen, das Evolution vor Ort in Europa hat, ist in der Branche einzigartig. Wir freuen uns darauf, mit den besten Unternehmern zusammenzuarbeiten und europäische Marktführer aufzubauen."

Christine Hockley, Geschäftsführerin, Fonds bei British Patient Capital, sagte: „Die Spezialisierung von Evolution Equity Partners auf Cybersicherheit in Verbindung mit seinen nachgewiesenen Investmentqualitäten versetzt sie in die Lage, die führenden britischen Technologieunternehmen bei ihrer Expansion erfolgreich zu unterstützen. Wir freuen uns, in diesen Fonds zu investieren, der unserem Ziel entspricht, vielversprechende Unternehmen beim Zugang zu langfristigen Finanzierungen zu unterstützen, die sie zur Ausschöpfung ihres Wachstumspotenzials benötigen.

Evolution Equity Partners wurde von den Investoren und Technologieunternehmern Richard Seewald und Dennis Smith, die das Unternehmen leiten, und einem Spezialistenteam von 30 Fachleuten mit Sitz in New York City, Palo Alto, London und Zürich gegründet. Die Teammitglieder waren Gründer, leitende Angestellte und Investoren in führenden Softwareunternehmen auf der ganzen Welt und haben sich der Aufgabe verschrieben, außergewöhnlichen Unternehmern bei der Entwicklung marktführender Unternehmen zu helfen. Das Exzellenzentrum von Evolution Equity Partners für das Wachstum der Cybersicherheit – der leistungsstarke Motor des Unternehmens – hat ein klares Ziel: Es soll die ultimative Anleitung an die Hand geben, wie man Cybersicherheits-Startups effektiv von der Idee bis zum Börsengang führt, und hilft dabei, Unternehmen mit dem Wissen, den Werkzeugen und der Strategie auszustatten, um die Leistung zu steigern.

Informationen zu Evolution Equity Partners

Evolution Equity Partners mit Sitz in New York City, Palo Alto, London und Zürich investiert in schnell wachsende Cybersicherheits-Softwareunternehmen, die unsere digitale Welt schützen. Das Unternehmen wurde von den Investoren und Technologieunternehmern Richard Seewald und Dennis Smith gegründet, die das Unternehmen leiten. Die Partner des Unternehmens waren als Gründer, Investoren und leitende Angestellte in führenden Softwareunternehmen auf der ganzen Welt tätig. Evolution verwaltet derzeit ein Vermögen von über 2 Milliarden Dollar in einem wachsenden Portfolio marktführender Unternehmen. Zu den Evolution-Partnern gehören Richard Seewald, Dennis Smith, Taher Elgamal, Aron Khurana, J.R. Smith, Karthik Subramanian, Yuval Ben-Itzhak und Karel Obluk. Erfahren Sie mehr unter www.evolutionequity.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

