Évolution et réinvention : la mise à jour de la marque Zoomex redéfinit le commerce transparent

VICTORIA, Seychelles, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- La plateforme d'échange de crypto-monnaies Zoomex a annoncé l'achèvement d'une mise à jour complète de l'identité visuelle de la marque et de l'expérience d'interaction (UI/UX) de son écosystème d'applications mobiles. Cette itération représente non seulement un saut dans l'esthétique du produit, mais aussi un reflet numérique plus profond des valeurs fondamentales de la marque Zoomex - « Simple • Facile • Fast » et les principes de « Équitable • Juste • Transparent ».

image1

Depuis sa création en 2021, Zoomex a accumulé plus de 3 millions d'utilisateurs dans 35 pays et régions du monde et propose plus de 700 paires de transactions. À un moment critique où le marché des crypto-monnaies évolue vers plus de professionnalisme et de conformité réglementaire, Zoomex a choisi de renforcer son leadership en tant que passerelle de trading de confiance à l'échelle mondiale en réinventant le langage de son produit.

Reconstruire l'ADN visuel : la symbiose du professionnalisme et de la transparence

L'essentiel de cette mise à jour réside dans un raffinement profond de l'ADN visuel de la marque. L'équipe de Zoomex a systématiquement repensé la palette de couleurs, le style UIKit et le système typographique de l'application.

Des couleurs de marque plus vives, une reconnaissance plus forte

La nouvelle interface utilisateur met en valeur les couleurs emblématiques de la marque Zoomex. Tout en conservant une rigueur de niveau financier, cette interface introduit un plus grand dynamisme technologique et le sens du mouvement associé à l'ère Web3. Cette palette de couleurs offre une excellente lisibilité dans diverses conditions d'éclairage, réduisant ainsi la fatigue visuelle des traders à haute fréquence.

Mise en page basée sur des cartes et espace de respiration visuelle

La page d'accueil et les pages d'actifs adoptent désormais une conception basée sur des cartes. Cette structure permet non seulement d'optimiser la hiérarchie des informations et de mettre en évidence les données financières essentielles, mais aussi d'augmenter la marge de manœuvre de l'interface, ce qui laisse un espace flexible pour les futurs modules personnalisables.

Refonte des icônes de qualité professionnelle

Pour les icônes de la page d'accueil et des onglets principaux, Zoomex a adopté un langage de conception professionnelle plus raffiné. Au lieu d'une décoration excessive, la conception met l'accent sur la précision et la sobriété du travail à la chaîne, ce qui permet d'établir une expérience commerciale stable et fiable.

Un flux de transactions transparent : rendre chaque actif visible et contrôlable

Dans le monde du Web3, la transparence est le fondement de la confiance. Grâce à cette mise à jour, Zoomex a transformé le principe abstrait du « commerce transparent » en une expérience utilisateur très intuitive.

Dans le processus critique du premier dépôt, Zoomex a restructuré la logique du flux de travail. Les nouveaux utilisateurs peuvent participer de manière plus intuitive aux campagnes de récompense des nouveaux arrivants. Plus important encore, la voie de dépôt comprend désormais un retour d'information multidimensionnel en temps réel sur l'état de la procédure. Grâce à l'intégration avec le moteur d'appariement haute performance, les utilisateurs peuvent suivre le flux de leurs fonds à tout moment. Cette conception « déterministe » de l'interaction est une incarnation directe de l'engagement de Zoomex en faveur de l'équité, de la justice et de la transparence.

Avancement des performances : amélioration du système de trading pour un contrôle à l'échelle de la milliseconde

Après la mise à jour visuelle, Zoomex lancera une importante mise à jour de la page commerciale dans le courant du mois :

Interaction intégrée

Les icônes sont profondément intégrées à l'interface de commande, tandis que les positions restent affichées en permanence au bas de la page, ce qui permet aux utilisateurs de les visualiser d'un simple glissement et élimine le besoin de changer de page. Transparence ultime des pertes et profits

Les détails des positions incluent désormais des « ventilations des taux de financement en temps réel », ce qui permet aux utilisateurs de suivre avec précision le flux de chaque coût et d'éliminer complètement l'asymétrie d'information. Placement d'ordres professionnels

La plateforme introduit la même fonction « d'ordre rapide flottant » que celle disponible sur la version web, aidant les utilisateurs à exécuter des transactions précises sur des marchés de l'ordre de la milliseconde.

Résonance intersectorielle de la marque : l'esprit de compétition et la philosophie du gardien

En tant que partenaire officiel de l'équipe TGR Haas F1 Team, Zoomex aligne le développement de ses produits sur les normes exigeantes du sport automobile - vitesse, précision et application stricte des règles. La mise à jour de la palette de couleurs et de la typographie de l'application vise essentiellement à offrir aux utilisateurs une clarté décisionnelle comparable à celle d'un tableau de bord de F1, même sur des marchés extrêmement fluctuants.

Parallèlement, le partenariat mondial exclusif de Zoomex avec le gardien de but de classe mondiale Emiliano Martínez se reflète dans le langage visuel de la marque. Martínez représente la stabilité, la discipline et le professionnalisme - des qualités qui ont été intégrées dans la conception du produit en tant que « base de sécurité ». Avec les licences réglementaires obtenues auprès de plusieurs juridictions telles que la NFA américaine, la MSB, l'AUSTRAC australienne et les audits de sécurité réalisés par Hacken, Zoomex met en place un environnement commercial solide, tant sur le plan technologique que sur le plan de la perception.

La simplicité, témoin de la puissance de la transparence

« Nous pensons que la meilleure technologie doit être invisible et que la meilleure confiance doit être visible », a déclaré le responsable de l'équipe de marque de Zoomex.

De l'efficacité sous-jacente du moteur de correspondance haute performance à l'interaction de surface définie par « Simple × Facile × Rapide », Zoomex s'engage à éliminer l'asymétrie de l'information et à permettre à chaque utilisateur de partager les opportunités de croissance du marché mondial des crypto-monnaies dans le cadre d'un système équitable et transparent.

À PROPOS DE ZOOMEX

Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies qui compte plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 35 pays et régions, et qui offre plus de 700 paires d'échange. Guidée par ses valeurs fondamentales « Simple × Convivial × Rapide », Zoomex s'engage également à respecter les principes d'équité, d'intégrité et de transparence, en offrant une expérience de trading performante, à faibles barrières et digne de confiance.

Télécharger l'application Zoomex

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931617/image1.jpg