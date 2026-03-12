Evolution und Neuerfindung: Zoomex Marken-Upgrade definiert transparenten Handel neu

VICTORIA, Seychellen, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Kryptowährungshandelsplattform Zoomex hat den Abschluss eines umfassenden Upgrades der visuellen Markenidentität und der Interaktionserfahrung (UI/UX) ihres mobilen App-Ökosystems bekannt gegeben. Diese Iteration stellt nicht nur einen Sprung in der Produktästhetik dar, sondern auch eine tiefere digitale Reflexion der zentralen Markenwerte von Zoomex - „Einfach • Benutzerfreundlich • Schnell" und die Grundsätze von „Fair • Gerecht • Transparent".

Seit seiner Gründung im Jahr 2021 hat Zoomex mehr als 3 Millionen Nutzer in 35 Ländern und Regionen weltweit gewonnen und bietet über 700 Handelspaare an. In einem kritischen Moment, in dem sich der Kryptomarkt in Richtung größerer Professionalität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bewegt, hat sich Zoomex dazu entschlossen, seine Führungsrolle als weltweit vertrauenswürdiges Handelsgateway durch die Neuerfindung seiner Produktsprache weiter zu stärken.

Rekonstruktion der visuellen DNA: Die Symbiose aus Professionalität und Transparenz

Der Kern dieses Upgrades liegt in einer starken Verfeinerung der visuellen DNA der Marke. Das Zoomex-Team hat das gesamte Farbschema, den UIKit-Stil und das Typografiesystem der App systematisch neu gestaltet.

Hellere Markenfarben, stärkere Wiedererkennung

Die neue Benutzeroberfläche hebt die ikonischen Markenfarben von Zoomex hervor. Unter Beibehaltung der finanziellen Strenge führt sie eine größere technologische Dynamik und das Gefühl der Bewegung ein, das mit dem Web3-Zeitalter verbunden ist. Dieses Farbschema sorgt für eine hervorragende Lesbarkeit unter verschiedenen Lichtverhältnissen und verringert so die visuelle Ermüdung von Hochfrequenzhändlern.

Kartenbasiertes Layout und visuelle Freiräume

Die Homepage und die Asset-Seiten sind nun vollständig kartenbasiert gestaltet. Diese Struktur optimiert nicht nur die Informationshierarchie und hebt die wichtigsten Finanzdaten hervor, sondern vergrößert auch den „Spielraum" der Benutzeroberfläche, so dass flexibler Raum für anpassbare Module in der Zukunft bleibt.

Professionelles Neudesign von Symbolen

Für die Homepage und die Hauptregisterkarten-Symbole hat Zoomex eine verfeinerte, professionelle Designsprache gewählt. Anstelle von übermäßiger Dekoration konzentriert sich das Design auf Präzision und Zurückhaltung bei der Linienführung, um eine stabile und zuverlässige Handelserfahrung zu schaffen.

Transparenter Transaktionsfluss: Jedes Asset sichtbar und kontrollierbar machen

In der Web3-Welt ist Transparenz die Grundlage für Vertrauen. Durch dieses Upgrade hat Zoomex das abstrakte Prinzip des „transparenten Handels" in eine höchst intuitive Benutzererfahrung verwandelt.

Für den kritischen Prozess der Ersteinzahlung hat Zoomex die Workflow-Logik neu strukturiert. Neue Nutzer können intuitiver an Belohnungskampagnen für Neueinsteiger teilnehmen. Noch wichtiger ist, dass der Einzahlungspfad jetzt ein mehrdimensionales Echtzeit-Status-Feedback enthält. Durch die Integration mit der leistungsstarken Matching-Engine können die Nutzer den Fluss ihrer Gelder jederzeit verfolgen. Dieses „deterministische" Interaktionsdesign ist eine direkte Verkörperung des Engagements von Zoomex für Fairness, Gerechtigkeit und Transparenz.

Leistungsverbesserung: Upgrade des Handelssystems für die Steuerung auf Millisekunden-Ebene

Nach der optischen Aufwertung wird Zoomex noch in diesem Monat ein größeres Update der Handelsseite einführen:

Integrierte Interaktion

Die Symbole sind tief in die Auftragsschnittstelle integriert, während die Positionen dauerhaft am unteren Rand der Seite angezeigt werden, so dass die Benutzer sie durch einfaches Wischen sehen können und nicht mehr die Seite wechseln müssen. Ultimative PnL-Transparenz

Die Positionsdetails enthalten jetzt „Echtzeit-Aufschlüsselungen der Finanzierungssätze", die es den Nutzern ermöglichen, den Fluss aller Kosten genau zu verfolgen und Informationsasymmetrien vollständig zu beseitigen. Professionelle Orderplatzierung

Die Plattform führt die gleiche „Floating Quick Order"-Funktion ein, die auch in der Webversion verfügbar ist, und unterstützt die Nutzer bei der Ausführung präziser Trades auf Märkten im Millisekundenbereich.

Branchenübergreifende Resonanz der Marke: Racing Spirit und die Gatekeeper-Philosophie

Als offizieller Partner des TGR Haas F1 Teams richtet Zoomex seine Produktentwicklung an den anspruchsvollen Standards des Motorsports aus - Geschwindigkeit, Präzision und strikte Einhaltung der Regeln. Die Aktualisierung der Farbgebung und der Typografie der App ist im Wesentlichen darauf ausgerichtet, den Nutzern auch in extrem volatilen Märkten eine mit einem F1-Dashboard vergleichbare Entscheidungsklarheit zu bieten.

Gleichzeitig spiegelt sich die exklusive globale Partnerschaft von Zoomex mit dem Weltklasse-Torhüter Emiliano Martínez auch in der Bildsprache der Marke wider. Martínez steht für Stabilität, Disziplin und Professionalität - Eigenschaften, die als „Sicherheitsfundament" in das Produktdesign eingeflossen sind. Zusammen mit den behördlichen Lizenzen, die von mehreren Gerichtsbarkeiten wie der U.S. NFA, MSB und der australischen AUSTRAC erteilt wurden, und den Sicherheitsaudits von Hacken, baut Zoomex eine Handelsumgebung auf, die sowohl technologisch als auch in der Wahrnehmung robust ist.

Erleben Sie in der Einfachheit die Kraft der Transparenz

„Wir glauben, dass die beste Technologie unsichtbar und das beste Vertrauen sichtbar sein sollte", sagte der Leiter des Markenteams von Zoomex.

Von der zugrundeliegenden Effizienz der Hochleistungs-Matching-Engine bis hin zur Interaktion auf der Oberflächenebene, die durch „Einfach × Benutzerfreundlich × Schnell" definiert wird, bleibt Zoomex dem Ziel verpflichtet, Informationsasymmetrien zu beseitigen und jedem Nutzer die Möglichkeit zu geben, an den Wachstumschancen des globalen Kryptomarktes im Rahmen eines fairen und transparenten Systems teilzuhaben.

INFORMATIONEN ZU ZOOMEX

Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für Kryptowährungen mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 35 Ländern und Regionen, die über 700 Handelspaare anbietet. Geleitet von seinen Kernwerten „Einfach × Benutzerfreundlich × Schnell" hat sich Zoomex auch den Prinzipien der Fairness, Integrität und Transparenz verschrieben und bietet ein leistungsstarkes, barrierearmes und vertrauenswürdiges Handelserlebnis.

