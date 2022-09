Evolution Optiks démarre l'étude clinique d'un nouveau télé-phoroptère.

CHRIST CHURCH, Barbade, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- Evolution Optiks, société privée spécialisée dans la technologie de champ lumineux, a annoncé aujourd'hui que les premiers sujets ont été testés avec succès pour leur acuité visuelle par l'innovant LFR-260. L'objectif de l'étude est de prouver que le télé-phoroptère, qui est basé sur la technologie de champ lumineux, obtient des résultats similaires à un phoroptère conventionnel lors de la mesure de l'acuité visuelle. Dans l'étude randomisée, prospective et croisée, jusqu'à 108 sujets dans trois sites cliniques américains subiront un dépistage oculaire de routine.

« La technologie de champ lumineux nous permet de réduire les composants optiques d'un phoroptère afin que l'appareil soit portable et puisse également être utilisé en télémédecine, qui est devenue très importante depuis le début de la pandémie de Covid-19. En même temps, cela nous rend possible d'intégrer de nouvelles fonctionnalités innovantes telles que Quad ViewTM, qui permet aux patients de voir quatre puissances de lentilles différentes en même temps. Ils n'ont plus besoin de se fier à leur mémoire pour mesurer l'acuité visuelle », déclare Raul Mihali, President & Chief Executive Officer d'Evolution Optiks Limited. « Cette étude est une première comparaison de notre nouvelle technologie avec la norme actuelle en ophtalmologie. Nous sommes honorés d'avoir pu attirer des examinateurs aussi hautement qualifiés et reconnus. »

Dr. Anne Reuter de Gold Coast Optometric Vision Performance à Oyster Bay, NY, l'ophtalmologiste officielle de la John McEnroe Tennis Academy, commente : « Nous sommes fiers de faire partie de cette étude clinique. Nos patients bénéficient d'une technologie de pointe qui a le potentiel de faire passer les soins oculaires au niveau supérieur. Mon équipe et moi-même sommes enthousiasmés par les nouvelles fonctions et possibilités offertes par la technologie de champ lumineux. Nous sommes heureux de cette opportunité de contribuer à mettre cette technologie à la disposition professionnels qualifiés mais aussi des patients qui n'ont pas facilement accès à un examen de la vue. »

Dr. Larry Baitch, professeur et doyen associé pour la recherche à l'école d'optométrie du Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, déclare : « En tant qu'éducateurs d'optométristes potentiels, nous nous efforçons de faire en sorte que nos étudiants soient formés sur le matériel le plus moderne. Et en tant que chercheurs développant des technologies avancées pour l'ophtalmologie, nous sommes particulièrement ravis de faire partie de cette étude clinique. Avec le LFR-260, le processus de détermination de l'objectif devrait devenir plus facile et plus rapide, et moins stressant pour le patient qui doit prendre une décision sur la netteté de l'image perçue. Le fait que le LFR soit portable et adapté à la télémédecine cadre parfaitement avec la charte de notre université de fournir des soins médicaux à tous les segments de la population, en particulier les plus défavorisés. »

Créée en 2014, Evolution Optiks Limited propose une gamme étendue et croissante d'innovations conçues pour révolutionner la façon dont nous consommons l'information numérique. Alors que l'accent est actuellement mis sur les instruments ophtalmiques et les dispositifs de dépistage et de training neuro-optiques, l'entreprise développe aussi des solutions de produits basées sur des écrans capables de s'adapter à l'acuité visuelle ainsi que des écrans à champ lumineux et multi-vues qui sont utilisés en médecine, dans le secteur de la consommation, la publicité et médias ainsi que l'industrie automobile et aérospatiale.

