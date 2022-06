Evolved By Nature lève 120 millions de dollars lors d'une série C, dirigée par Teachers' Venture Growth, afin de développer la technologie durable Activated Silk™ pour un impact mondial

La société de biotechnologie s'apprête à perturber les chaînes d'approvisionnement en produits synthétiques et dérivés de combustibles fossiles dans les secteurs du cuir, de l'habillement et des soins personnels en portant à 900 tonnes métriques le volume annuel de production d'Activated Silk™

BOSTON, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- Evolved By Nature, la société qui crée une bibliothèque exclusive de molécules Activated Silk™ à partir de protéines de soie naturelles, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un financement de série C de 120 millions de dollars, mené par Teachers' Venture Growth (TVG), qui fait partie du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (242 milliards de dollars canadiens), et Senator Investment Group, avec la participation d'investisseurs existants, notamment Mousse Partners, Chanel, Jeff Vinik, The Kraft Group, Roy Disney et Emerald Development Managers.

Conçues pour faire progresser la santé humaine, la performance des produits et l'économie circulaire, les molécules Activated Silk™ servent de produits chimiques durables d'origine renouvelable, d'ingrédients bioactifs et de nouveaux produits thérapeutiques destinés à des marchés tels que l'habillement, les soins personnels et la médecine.

Ce financement accélère la commercialisation de la plateforme technologique Activated Silk™, qui permettra aux marchés mondiaux de s'affranchir de la dépendance aux produits synthétiques et aux dérivés de combustibles fossiles, et de repousser les limites de la médecine régénérative. Ce tour de table coïncide avec le lancement de l'usine de fabrication ultramoderne et à grande échelle d'Evolved By Nature, qui permettra d'augmenter les volumes de production à 900 tonnes métriques d'Activated Silk™ par an.

Ce financement fait progresser les ventes mondiales des alternatives durables d'Evolved By Nature aux revêtements pétrochimiques utilisés aujourd'hui par les industries du cuir et du textile. L'année dernière, les finitions biodégradables et performantes d'Evolved by Nature ont été adoptées par des marques de mode comme Anya Hindmarch, des usines de nylon comme Alpine Creations et Apex Holdings, et des tanneries de cuir comme Richard Hoffmans GmbH & Co. KG, Cyclica Srl et Curtidos Bengala.

Le financement fait également progresser le lancement d'ingrédients prometteurs et puissants Activated Silk™ améliorant la barrière cutanée dans les produits de soins personnels de marque et tiers, qui servent de substituts naturels aux dérivés de combustibles fossiles comme le pétrolatum et aux ingrédients synthétiques agressifs comme les rétinoïdes. En parallèle, Evolved by Nature poursuivra la découverte de produits thérapeutiques qui améliorent efficacement la peau et traitent des conditions souvent négligées.

« Nous avons franchi une limite planétaire critique. L'utilisation excessive de produits pétrochimiques dérivés de combustibles fossiles a altéré la biochimie du corps humain et les systèmes de survie de la planète », a déclaré le Dr Greg Altman, PDG et cofondateur d'Evolved By Nature. « Avec le soutien de TVG, nous pouvons désormais réimaginer de nouvelles chaînes d'approvisionnement thérapeutiques et mondiales qui favorisent des relations plus saines entre les industries et les écosystèmes, en nous concentrant d'abord sur les traitements de la peau et les revêtements haute performance pour le cuir et les vêtements. »

« Grâce à cet investissement, nous pouvons désormais mettre notre bibliothèque de molécules Activated Silk™ à la disposition de partenaires de développement mondiaux », a ajouté le Dr Rebecca Lacouture, présidente, COO et cofondatrice d'Evolved by Nature, « ainsi, ensemble, nous pouvons améliorer le potentiel de performance de - essentiellement - toute surface. »

L'usine de production à grande échelle d'Evolved By Nature, récemment inaugurée à Walpole, dans le Massachusetts, a ouvert en mai 2022 et produit actuellement 150 tonnes métriques d'Activated Silk™ par an - soit une augmentation de 500 % de la capacité par rapport à 2021. Ce financement soutient la pleine exploitation et la capacité de générer 900 tonnes métriques d'Activated Silk™ par an en 2024. Sur la base des calculs d'Evolved By Nature, cela représenterait 900M de pots de soins pour la peau sans produits pétrochimiques, 14M de mètres carrés (150M de pieds carrés) de cuir biodégradable sans polyuréthane, une chimie de finition durable pour 195M de pièces de vêtements de performance, ou un remplacement de 7 200 tonnes métriques de tensioactifs pétrochimiques non biodégradables régulièrement rejetés dans les cours d'eau via les produits de nettoyage de la peau.

« Nous pensons qu'il y a un vaste potentiel débloqué dans l'utilisation de la protéine de soie pour produire des produits innovants et durables de haute qualité qui feront progresser la santé des gens et de la planète », a déclaré Olivia Steedman, directrice générale exécutive de TVG « Evolved By Nature a une vision convaincante pour franchir de nouvelles frontières scientifiques afin de réduire notre dépendance aux produits chimiques problématiques et de construire des chaînes d'approvisionnement meilleures et plus durables dans le processus. Nous sommes ravis de nous associer à eux pour mettre en œuvre cette vision et développer leurs activités à l'échelle mondiale. »

Citigroup a agi en tant qu'agent de placement unique pour cette transaction. Nixon Peabody a représenté Evolved By Nature.

À propos d'Evolved by Nature

Fondée en 2013 à Boston, Massachusetts, Evolved by Nature est une société de biotechnologie qui crée des solutions renouvelables pour répondre aux besoins de la santé humaine. La biotechnologie Activated Silk utilise des protéines de soie naturelles pour créer des molécules durables qui protègent, réparent et améliorent la fonction de barrière de tout ce qui possède une surface. En permettant la prochaine génération de produits qui font progresser la santé des gens et de la planète, Evolved by Nature a débloqué des applications pour la biotechnologie Activated Silk dans les textiles, les soins personnels, les traitements esthétiques et médicaux, thérapeutiques et plus encore, avec des possibilités illimitées. www.evolvedbynature.com

À propos de Teachers' Venture Growth

Teachers' Venture Growth (TVG) se concentre sur les investissements en capital-risque et en capital de croissance à un stade avancé dans des sociétés de technologie de pointe du monde entier. Nous nous associons à des fondateurs dont la mission est audacieuse et qui cherchent à élargir leur offre de produits, à se développer géographiquement et à devenir des leaders sur leurs marchés. Nous apportons une réflexion à long terme et un investissement actif pour aider à construire de meilleures entreprises et un monde meilleur. Nous pensons globalement et agissons localement grâce à notre présence directe à San Francisco, Toronto, Londres et Hong Kong.

TVG fait partie du Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), un investisseur mondial dont l'actif net s'élevait à 241,6 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2021. Nous investissons dans plus de 50 pays dans tous les secteurs, des actions à l'immobilier en passant par l'infrastructure et le capital de risque, afin de fournir un revenu de retraite à 333 000 enseignants actuels et retraités de l'Ontario. Avec des bureaux à Hong Kong, Londres, San Francisco, Singapour et Toronto, nos plus de 350 professionnels de l'investissement apportent une expertise approfondie dans des secteurs allant de l'agriculture à l'intelligence artificielle. Nous sommes un régime de retraite à prestations définies entièrement financé et nous avons obtenu un rendement annuel net total de 9,7 % depuis la création du régime en 1990. Au RREO, nous n'investissons pas seulement pour obtenir un rendement, mais aussi pour façonner un avenir meilleur pour les enseignants que nous servons, les entreprises que nous soutenons et le monde dans lequel nous vivons.

Pour plus d'informations, veuillez consulter otpp.com/teachersventuregrowth et nous suivre sur LinkedIn .

SOURCE Evolved By Nature