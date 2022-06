- Evolved By Nature recauda 120 millones de dólares de la Serie C, liderada por Teachers' Venture Growth, para hacer crecer la tecnología Sostenible Activated Silk™ para un impacto global

Empresa de biotecnología preparada para interrumpir las cadenas de suministro derivadas de combustibles fósiles y sintéticos en cuero, prendas de vestir y cuidado personal con un aumento de hasta 900 toneladas métricas de volumen de producción anual de Activated Silk™

BOSTON, 30 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Evolved By Nature, la compañía que crea una biblioteca patentada de moléculas de Activated Silk™ a partir de proteína de seda natural, anunció hoy que cerró 120 millones de dólares en forma de financiación de la Serie C, liderado por Teachers' Venture Growth (TVG), parte de los 242.000 millones de dólares canadienses del Ontario Teachers' Pension Plan Board y Senator Investment Group, con la participación de inversores existentes, incluidos Mousse Partners, Chanel, Jeff Vinik, The Kraft Group, Roy Disney y Emerald Development Managers.

Diseñadas para mejorar la salud humana, el rendimiento de los productos y la economía circular, las moléculas de Activated Silk™ sirven como productos químicos sostenibles de fuentes renovables, ingredientes bioactivos y terapias novedosas para su uso en mercados que incluyen ropa, cuidado personal y medicina.

Esta financiación acelera la comercialización de la plataforma tecnológica Activated Silk™, que alejará a los mercados globales de la dependencia de los derivados sintéticos y de combustibles fósiles y ampliará los límites de la medicina regenerativa. La ronda coincide con el lanzamiento de la planta de fabricación a gran escala de última generación de Evolved By Nature, que aumentará los volúmenes de producción a 900 toneladas métricas de Activated Silk™ por año.

Esta financiación promueve las ventas globales de las alternativas sostenibles de Evolved By Nature a los recubrimientos petroquímicos que utilizan en la actualidad la industria como la textil y del cuero. En el último año, los acabados biodegradables de alto rendimiento de Evolved by Nature han sido adoptados por marcas de moda como Anya Hindmarch, fábricas de nailon como Alpine Creations y Apex Holdings, y curtidurías de cuero como Richard Hoffmans GmbH & Co. KG, Cyclica Srl y Curtidos Bengala.

La financiación también avanza en el lanzamiento de ingredientes potentes y prometedores que mejoran la barrera de la piel Activated Silk™ en productos de cuidado personal de marca propia y de terceros, que sirven como reemplazos naturales de derivados de combustibles fósiles como vaselina e ingredientes sintéticos agresivos como retinoides. Paralelamente, Evolved by Nature perseguirá el descubrimiento de terapias que mejoren la piel de manera efectiva y traten afecciones que normalmente se pasan por alto.

"Hemos cruzado un límite planetario crítico. El uso excesivo de productos petroquímicos derivados de combustibles fósiles ha alterado la bioquímica del cuerpo humano y los sistemas de soporte vital del planeta", explicó el doctor Greg Altman, consejero delegado y cofundador de Evolved By Nature. "Gracias al apoyo de TVG, ahora podemos reinventar nuevas terapias y cadenas de suministro globales que fomenten relaciones más saludables entre industrias y ecosistemas, centrándonos primero en tratamientos para la piel y recubrimientos de alto rendimiento para cuero y prendas".

"Con esta inversión, ahora podemos conseguir que nuestra biblioteca de moléculas Activated Silk™ esté disponible para los socios de desarrollo globales", explicó la doctora Rebecca Lacouture, directora general, directora de operaciones y cofundadora de Evolved by Nature, y añadió: "Para que, juntos, podamos mejorar la potencial de rendimiento de, esencialmente, cualquier superficie".

La planta de producción a gran escala recién acuñada de Evolved By Nature en Walpole, Massachusetts, abrió sus puertas en mayo de 2022 y actualmente produce 150 toneladas métricas de Activated Silk™ por año, un aumento del 500 % en la capacidad a partir de 2021. Este financiamiento respalda la operación completa y la capacidad para generar 900 toneladas métricas de Activated Silk™ por año en 2024. Según los cálculos de Evolved By Nature, esto representaría 900 millones de frascos de productos para el cuidado de la piel sin productos petroquímicos, 150 millones de pies cuadrados de cuero biodegradable sin poliuretano, productos químicos de acabado sostenibles para 195 millones de piezas de rendimiento ropa, o un reemplazo para 7.200 toneladas métricas de surfactantes petroquímicos no biodegradables que se lavan regularmente en las vías fluviales a través de productos para la limpieza de la piel.

"Creemos que existe un gran potencial desbloqueado en la utilización de proteína de seda para producir productos innovadores y sostenibles de alta calidad que mejorarán la salud de las personas y el planeta", explicó Olivia Steedman, directora general ejecutiva de TVG. "Evolved By Nature tiene una visión convincente para romper nuevos límites científicos para reducir nuestra dependencia de productos químicos problemáticos y construir cadenas de suministro mejores y más sostenibles en el proceso. Estamos encantados de asociarnos con ellos para ejecutar esta visión y hacer crecer sus operaciones a nivel mundial".

Citigroup actuó como el único agente de financiación esta transacción. Nixon Peabody representado Evolved By Nature.

Acerca de Evolved By Nature

Fundada en 2013 en Boston, MA, Evolved By Nature es una empresa de biotecnología que crea soluciones de fuentes renovables para las necesidades de salud humana. La biotecnología de Activated Silk aprovecha la proteína de seda natural para crear moléculas sostenibles con el potencial de proteger, reparar y mejorar la función de barrera de cualquier cosa con una superficie. Habilitando la próxima generación de productos que mejoran la salud de las personas y del planeta, Evolved By Nature ha desbloqueado aplicaciones para la biotecnología de la seda activada en textiles, cuidado personal, tratamientos médicos y estéticos, terapias y más, con posibilidades ilimitadas. www.evolvedbynature.com

Acerca de Teachers' Venture Growth

Teachers' Venture Growth (TVG) se centra en inversiones de capital de riesgo y crecimiento en etapa avanzada en empresas de tecnología de vanguardia en todo el mundo. Nos asociamos con fundadores con misiones audaces, que buscan expandir su oferta de productos, escalar geográficamente y convertirse en líderes en sus mercados. Proporcionamos pensamiento a largo plazo e inversión activa para ayudar a construir mejores negocios y un mundo mejor. Pensamos globalmente y actuamos localmente a través de nuestra presencia directa en San Francisco, Toronto, Londres y Hong Kong.

TVG es parte de Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers'), un inversionista global con activos netos de 241.600 millones de dólares canadienses a 31 de diciembre de 2021. Invertimos en más de 50 países en todo, desde acciones hasta bienes raíces e infraestructura y crecimiento empresarial, para generar ingresos de jubilación para 333.000 maestros actuales y jubilados en Ontario. Con oficinas en Hong Kong, Londres, San Francisco, Singapur y Toronto, nuestros más de 350 profesionales de la inversión aportan una gran experiencia en sectores que van desde la agricultura hasta la inteligencia artificial. Somos un plan de pensiones de beneficios definidos totalmente financiado y hemos obtenido un rendimiento neto anual del fondo total del 9,7% desde la fundación del plan en 1990. En Ontario Teachers', no solo invertimos para obtener un rendimiento, invertimos para dar forma a un futuro mejor para los maestros a los que servimos, las empresas que respaldamos y el mundo en el que vivimos.

Si desea más información visite otpp.com/teachersventuregrowth y síganos en LinkedIn .

SOURCE Evolved By Nature