Evrotrust, la principale plateforme européenne de vérification d'identité, obtient un nouveau financement de 3,3 millions d'euros

Cet investissement fera progresser l'expansion mondiale d'Evrotrust et mettra en évidence son leadership dans le domaine de la vérification de l'identité numérique.

LONDRES, 6 février 2024 /PRNewswire/ -- Evrotrust, le fournisseur de transformation numérique de confiance en Europe, a reçu un investissement important de 3,3 millions d'euros de la part de clients existants et du fonds de capital-investissement Silverline Capital . Cet investissement est réalisé seulement quelques mois après qu' Evrotrust a été reconnu comme système d'eID notifié par la Commission européenne. Ce financement renforce la position d'Evrotrust en tant qu'acteur majeur sur le marché européen de l'identité numérique.

Les services de la société sont utilisés par plus de 1,3 million d'utilisateurs uniques de 58 pays et 150 entreprises de 11 pays, dont 15 des principales institutions bancaires européennes. Les fonds seront utilisés pour soutenir l'expansion internationale d'Evrotrust et favoriser le développement d'un nouveau produit : un portefeuille d'identité numérique pour les citoyens du monde entier. Ce portefeuille stockera des documents personnels tels que des cartes d'identité, des diplômes d'études et des permis de conduire, garantissant ainsi une sécurité et une confidentialité optimales aux utilisateurs, tout en favorisant l'interopérabilité avec diverses infrastructures numériques de l'UE et des États-Unis.

Konstantin Bezuhanov, directeur général d'Evrotrust, a déclaré : « Cet investissement est un vote de confiance de la part de ceux qui ont utilisé et expérimenté la valeur de la plateforme. Il fera également progresser nos plans de développement international et nous aidera à pénétrer de nouveaux marchés. Evrotrust résout un problème qui dépasse le secteur de la technologie, car nous redéfinissons l'utilisation des identités numérique et hors ligne, en les alignant sur les besoins dynamiques de l'économie moderne. »

Le soutien de Silverline permettra d'accélérer la croissance de l'entreprise. Il se manifeste au moment où le paysage de l'identité numérique est sur le point de changer radicalement, en particulier avec le prochain règlement eIDAS 2.0, qui constitue une opportunité majeure pour les entreprises. Evrotrust va également renforcer ses effectifs en recrutant des cadres supérieurs dans toute l'Europe pour soutenir ses objectifs d'innovation.

À propos d'Evrotrust

Evrotrust est un fournisseur de services de vérification de l'identité dont la mission est d'aider les entreprises et les gouvernements à transformer numériquement leurs processus et à développer des canaux numériques durables. La plateforme Evrotrust offre une solution de bout en bout pour l'identification électronique réutilisable et la signature avec des certificats qualifiés qui permettent aux utilisateurs de participer à l'économie à distance en utilisant uniquement leur smartphone.

À propos de Silverline Capital

Silverline Capital est un fonds de capital-investissement qui fournit des solutions de financement mezzanine et de financement en capitaux propres à des entreprises exceptionnelles connues pour leurs positions concurrentielles fortes et durables et qui ont le potentiel d'être des leaders industriels dans leurs segments.

