EVS35: Huawei wprowadza na rynek FusionCharge 40kW - moduł ładowania DC nowej generacji

Podstawowe właściwości Huawei FusionCharge 40kW DC – modułu ładowania najnowszej generacji to:

Niezawodność : technologie uszczelniania i izolacji zapewniają długotrwałą niezawodną pracę w niekorzystnych warunkach, z rocznym wskaźnikiem awaryjności poniżej 0,2%. Ponadto produkt obsługuje inteligentny system monitorowania i konserwacji (O&M) oraz zdalną aktualizację przez Internet (OTA), co eliminuje konieczność przeprowadzania kontroli na miejscu;

Wydajność : produkt jest o 1% bardziej wydajny niż średnia w branży. Wyposażony w moduł ładowania Huawei słup ładujący o mocy 120 kW może zaoszczędzić 1140 kWh energii elektrycznej rocznie;

Cisza : moduł ładowania Huawei jest o 10 dB cichszy niż średnia w branży. Po rozpoznaniu obniżonej temperatury wentylator automatycznie dostosowuje prędkość obrotową, aby zmniejszyć hałas, dzięki czemu doskonale sprawdza się w miejscach wrażliwych na głośne dźwięki;

Wszechstronność: dzięki ratingowi EMC B moduł może być stosowany w obszarach mieszkalnych. Jednocześnie jego szeroki zakres napięcia umożliwia ładowanie różnych modeli (napięć) pojazdów.

Huawei oferuje również kompletne portfolio rozwiązań w zakresie ładowania, dostosowanych do różnych sytuacji. Podczas premiery firma zaprezentowała produkty mieszkaniowe typu wszystko w jednym, łączące fotowoltaikę, magazynowanie energii i system ładowania.

Sektor transportu wytwarza około 25% całkowitej emisji dwutlenku węgla na świecie. Aby to ograniczyć, konieczna jest elektryfikacja. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) sprzedaż pojazdów elektrycznych (w tym pojazdów całkowicie elektrycznych i hybrydowych typu plug-in) na całym świecie osiągnie w 2021 roku 6,6 miliona. Jednocześnie Unia Europejska wyznaczyła sobie ambitny cel zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku i planuje zrezygnować z pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi do 2035 roku.

Sieci ładowania będą stanowiły kluczową infrastrukturę w zwiększaniu dostępności i upowszechnianiu pojazdów elektrycznych. W tym kontekście użytkownicy pojazdów elektrycznych poszukują sprawniejszych i dostępnych w każdym miejscu systemów. Jednocześnie, administratorzy takich punktów poszukują sposobów na efektywne połączenie sieci ładowania z siecią energetyczną. Oczekują oni również bezpiecznych, niezawodnych i wydajnych produktów, które pozwolą im zminimalizować koszty operacyjne w cyklu życia obiektów i zmaksymalizować przychody.

Podczas premiery Huawei podzielił się swoją wizją integracji energoelektroniki i technologii cyfrowych w celu zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych ulepszonych warunków ładowania. Ponadto koncern uczestniczy w rozbudowie bardziej ekologicznych i wydajnych sieci ładowania, które mogą płynnie ewoluować do następnego poziomu, co przyczyni się do szybszego przyjęcia się pojazdów elektrycznych.

Peng Jianhua, prezes Huawei Digital Power Intelligent Charging Business, powiedział: „Podczas prowadzonej kampanii na rzecz zmniejszenia emisji w sektorze transportu Huawei ma nadzieję współpracować z partnerami z branży i promować modernizację urządzeń ładujących. Oferujemy podstawowe technologie, podstawowe moduły i zintegrowane rozwiązania platformowe w zakresie systemów fotowoltaicznych, magazynowania i ładowania dla zapewnienia piękniejszej, bardziej ekologicznej przyszłości".

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://digitalpower.huawei.com/en_US/all/activity/detail/29.html

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1839018/3.jpg

