EW GROUP GLÄNZT BEIM 12. A4M SYMPOSIUM 2023 & "ALL-ON BIOREGEN OPTIMIZATION"-WORKSHOP

BANGKOK, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Die European Wellness Biomedical Group (EW Group) nahm erfolgreich an einer exklusiven Veranstaltung teil, dem 12. A4M-Symposium 2023, das vom 16.bis19. Februar 2023 in Centara, Bangkok, stattfand.

Das zweitägige A4M-Symposium begann mit einer Begrüßungszeremonie, bei der Dr. Manus Potaporn (Deputy Director General of Medical Services Department, Thailand) als Ehrengast auftrat. Gastgeber waren Prof. Dr. Mike Chan (A4M Thailand President), Dr. Jakkriss Bumisawasdi (A4M Thailand Honorary President) und Dr. Robert Goldman (A4M Founder).

Am 19. Februar veranstaltete die European Wellness Academie (EWA), ein gemeinnütziger Bildungszweig der EW Group, einen exklusiven Workshop mit dem Titel "All-On Bioregen Optimization", um die Welt des Anti-Aging und der regenerativen Medizin zu erkunden, an dem einige der weltweit führenden Anti-Aging-Experten teilnahmen.

Prof. Dr. Mike Chan, präsentierte seine beiden Themen "Die Anwendung von regenerativen Vorläufer-Stammzellen, Peptiden und Exosomen in der Präzisionsmedizin" und "Nano-Organo-Peptide auf Phyto-Myco-Basis: Ein neuer Trend in der Präzisionsmedizin".

"Precision Medicine in Age Reversal", die die Anti-Aging- und Wellness-Industrie auf einer einzigen Plattform zusammenbrachte, um die Ziele der Präzisionsmedizin zu erreichen, die auf den Patienten ausgerichtet ist, kann Patienten in Untergruppen einteilen, die auf ihrer Krankheitsanfälligkeit, ihrer Prognose oder ihrer Reaktion auf eine bestimmte Behandlung basieren. Sie wird nach einer umfassender Diagnostik mit Hilfe der Panomic Analysis and System Biology entwickelt und verabreicht, um den Zustand des Patienten auf molekularer Ebene zu analysieren und gezielte Therapien zum Aufhalten der Krankheitsprogression anzuwenden.

Die Anti-Aging-Medizin zielt darauf ab, das menschliche Altern zu verbessern und das körperliche und geistige Wohlbefinden zu maximieren. Wissenschaftliche Daten und medizinische Fachzeitschriften untermauerten den Fokus des Modells auf fortgeschrittene klinische Präventiv- und Regenerationsmedizin.

Die Beteiligung der Gesundheits- und Wellnessbranche wird in den kommenden Jahren einen erheblichen Einfluss auf den Anti-Aging-Sektor haben. Dennoch haben diese Sektoren zusammengearbeitet, um die Lebensqualität für den Einzelnen zu verbessern, und werden dazu beitragen, die Zukunft der modernen Medizin zu definieren.

European Wellness Biomedical Group

Eine preisgekrönte europäische Gruppe, die vor allem für ihre bahnbrechende Entwicklung in den Bereichen organspezifische Vorläufer- (Progenitor-)Stammzelltherapeutika, biologische und synthetische Peptide, biologische regenerative Medizin, Immuntherapien sowie Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika bekannt ist.

Zu den multinationalen Geschäftsbereichen der EW Group gehören Forschung und Entwicklung, Bioproduktion, biomedizinische Akademien, Krankenhaus- und Wellnesszentren sowie der Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln in 80 Ländern weltweit. Die EW Group besitzt und betreibt außerdem ein wachsendes Netzwerk international akkreditierter Krankenhäuser und medizinischer Zentren, die sich auf regenerative Biomedizin und Luxus-Wellnesszentren auf der ganzen Welt spezialisiert haben. Die EW Group hat ihren Hauptsitz in Deutschland und Malaysia (Asien-Pazifik) mit Forschungsarbeiten in Deutschland, der Schweiz, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.

