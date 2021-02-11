EWIA приветствует Phoenix Tower International в качестве нового члена ассоциации

БРЮССЕЛЬ, 11 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Европейская ассоциация беспроводной инфраструктуры (European Wireless Infrastructure Association, EWIA) пополнилась новым участником — транснациональной компанией Phoenix Tower International, специализирующейся на строительстве вышек мобильной связи и представленной в таких странах ЕС, как Франция, Испания и Ирландия. Эта компания стала членом ассоциации EWIA после ее общего ежегодного собрания.

«Говоря о «ЕС нового поколения», независимые операторы беспроводной инфраструктуры призваны сыграть позитивную роль, поскольку Комиссия и законодатели занимаются важными вопросами развития сетей 5G и обеспечения сетевого взаимодействия в Европе, — сообщил председатель ассоциации EWIA Тобиас Мартинес Химено (Tobías Martínez Gimeno). — В этой связи мы приветствуем компанию Phoenix Tower International в качестве нового члена, которая поможет нашему сектору более уверенно и представительно заявлять о своих позициях в ходе нашей постоянной работы в Брюсселе».

«Мы рады тому, что удостоились чести быть представленными в EWIA, и с нетерпением ждем начала совместной работы со всеми участниками ассоциации в целях расширения возможностей сетевого взаимодействия и создания беспроводной инфраструктуры по всей Европе», — заявил глава компании Phoenix Tower International Даган Касавана (Dagan Kasavana).

Одновременно с увеличением числа участников ассоциации EWIA расширяется география ее присутствия в странах Европы: входящие в ее состав 10 компаний, специализирующихся на строительстве вышек, осуществляют свою деятельность в 14 европейских странах: Австрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Соединенном Королевстве, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции.

Информация об ассоциации EWIA

European Wireless Infrastructure Association — европейская торговая ассоциация крупных поставщиков беспроводной инфраструктуры. Наши участники вкладывают средства в беспроводную инфраструктуру, необходимую для обеспечения мобильной телефонной связи и беспроводных сетей, включая широкополосные, и осуществляют ее эксплуатацию.

EWIA выступает за внедрение принципов и правил, стимулирующих инвестиции в сетевую инфраструктуру и ее развертывание, необходимые для обеспечения повсеместного доступа к современным средствам беспроводной широкополосной связи для потребителей, компаний, системы здравоохранения, структур общественной безопасности и бесчисленного множества других секторов, деятельность которых зависит от бесперебойного функционирования беспроводных соединений.

Информация о компании Phoenix Tower International

Компания Phoenix Tower International была основана в 2013 году с целью владения и эксплуатации высококачественных объектов беспроводной инфраструктуры на устойчивых рынках, испытывающих значительный рост потребления услуг беспроводной связи по всему миру. В настоящее время усилия компании PTI сосредоточены на расширении инфраструктуры в странах Латинской Америки, Карибского бассейна, США и Европы.

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