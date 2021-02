L'EWIA accueille Phoenix Tower International comme nouveau membre

BRUXELLES, 11 février 2021 /PRNewswire/ -- L'European Wireless Infrastructure Association (EWIA) a accueilli son nouveau membre, Phoenix Tower International, une société mondiale de pylônes avec une présence de l'UE en France, en Espagne et en Irlande, qui a rejoint l'association commerciale après la dernière assemblée générale annuelle de l'EWIA.

« Dans le contexte de Next Generation EU, les opérateurs indépendants d'infrastructures sans fil ont un rôle positif à jouer, car la Commission et les législateurs abordent des questions importantes sur la 5G et le programme de connectivité en Europe », déclare Tobías Martínez Gimeno, président de l'EWIA. « Dans ce contexte, nous accueillons Phoenix Tower International comme nouveau membre afin que notre secteur puisse parler d'une voix plus forte et encore plus représentative dans notre engagement continu à Bruxelles. »

« Nous sommes honorés et ravis de faire partie de l'EWIA et nous nous réjouissons de travailler avec tous les membres pour promouvoir une connectivité accrue et une infrastructure sans fil dans toute l'Europe » a déclaré Dagan Kasavana, PDG de Phoenix Tower International.

Alors que l'EWIA élargit le nombre de ses membres, sa présence dans les pays européens s'accroît également avec 10 membres de Towerco opérant dans 14 pays européens : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse et Suède.

À propos de l'EWIA

La European Wireless Infrastructure Association est l'association professionnelle européenne des fournisseurs d'infrastructures sans fil en gros. Nos membres investissent et exploitent des infrastructures sans fil essentielles à la fourniture de services vocaux mobiles, de réseaux haut débit sans fil et d'autres réseaux sans fil.

L'EWIA préconise des politiques qui encouragent les investissements et le déploiement des infrastructures de réseau nécessaires pour rendre le haut débit sans fil avancé disponible partout pour les consommateurs, les entreprises, les soins de santé, la sécurité publique et les innombrables autres secteurs qui dépendent de connexions sans fil permanentes.

À propos de Phoenix Tower International

Phoenix Tower International a été fondée en 2013 avec pour mission de posséder et d'exploiter des sites d'infrastructure sans fil de haute qualité sur des marchés stables connaissant une forte croissance de l'utilisation du sans fil dans le monde entier. PTI se concentre actuellement sur l'expansion des infrastructures en Amérique latine, dans les Caraïbes, aux États-Unis et en Europe.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1436174/Phoenix_Tower_International_Logo_Logo.jpg

