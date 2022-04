Examen du premier trimestre 2022 de GAC MOTOR

Grâce à des investissements considérables dans des campagnes de marketing locales et à la commercialisation internationale de plusieurs modèles à succès, le constructeur automobile chinois est en train de créer un modèle solide pour les marques chinoises qui cherchent à se mondialiser.

Marketing international, développement à long terme

Le développement international de GAC MOTOR s'est traduit par de nombreuses activités de coopération et de marketing de haut niveau au cours du premier trimestre.

Au Nigeria, par exemple, la marque s'est associée au gouvernement de l'État de Lagos pour le projet de covoiturage public Lagride et a fourni un millier de véhicules pour soutenir le projet.

Le projet Lagride vise à améliorer le système de transport à Lagos grâce à une plateforme de covoiturage électronique de premier ordre. Il encourage l'emploi local et la croissance socio-économique, renforçant ainsi la réputation de GAC MOTOR au Nigeria.

Outre la création de liens à long terme avec le gouvernement local par le biais d'un soutien économique, ce projet de transport collectif renforcera la réputation de GAC MOTOR en tant que constructeur automobile très fiable.

La marque a également présenté ses produits les plus récents et les plus prometteurs lors de salons de l'automobile dans le monde entier, notamment l'EXPOCRUZ 2021 en Bolivie, le Manila Auto Show 2022 et le Riyadh AutoVille 2022, l'un des salons de l'automobile les plus influents du Moyen-Orient. Parmi l'impressionnante gamme présentée figuraient la GS8, la GS5, la toute nouvelle GS4 et d'autres modèles prisés.

Tout réside dans la robustesse des produits

GAC MOTOR a toujours livré des modèles très performants aux les marchés étrangers. La marque continuera à commercialiser des modèles très prisés sur de nouveaux marchés, notamment la TOUTE NOUVELLE GS8. Ce puissant SUV, modèle très populaire en Chine, sera commercialisé pour les fans de GAC MOTOR au Moyen-Orient en mai et juin.

Le modèle incarne « l'esprit de l'artisanat » qui se trouve au cœur de la mission et de la marque GAC MOTOR. La marque affirme qu'elle vise à redéfinir la construction automobile chinoise en proposant une série de véhicules de haute qualité, innovants et à la pointe de la technologie, ainsi qu'un service soigné. GAC MOTOR se réjouit de pouvoir offrir une meilleure qualité de mobilité à ses clients du monde entier grâce à la puissance de l'innovation et du savoir-faire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1802548/20220422161926.jpg

SOURCE GAC MOTOR