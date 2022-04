Veröffentlichung des Berichts zum ersten Quartal 2022 von GAC MOTOR

Mit seinen umfangreichen Investitionen in Marketingkampagnen vor Ort und der internationalen Markteinführung mehrerer erfolgreicher Modelle dient der chinesische Automobilhersteller als Modell für andere chinesische Marken, die global agieren wollen.

Globales Marketing, langfristige Entwicklung

Zahlreiche hochrangige Kooperations- und Marketingaktivitäten haben zur internationalen Entwicklung von GAC MOTOR im ersten Quartal beigetragen.

In Nigeria ist die Marke beispielsweise eine Partnerschaft mit der Regierung des Bundesstaates Lagos für das öffentliche Mitfahr-Projekt Lagride eingegangen und hat zur Unterstützung des Projekts stattliche 1000 Fahrzeuge bereitgestellt.

Lagride soll das Verkehrssystem in Lagos mit einer Mitfahr-Plattform von Weltklasse aufwerten. Das Programm schafft Arbeitsplätze vor Ort und fördert das sozioökonomische Wachstum und stärkt damit das Markenimage von GAC MOTOR in Nigeria.

Abgesehen davon, dass es durch die wirtschaftliche Unterstützung langfristige Beziehungen mit der lokalen Regierung aufbaut, wird dieses gemeinsame Verkehrsprojekt dem Ruf von GAC MOTOR als äußerst zuverlässiger Fahrzeuglieferant förderlich sein.

Der Automobilproduzent hat außerdem seine neuesten und aufregendsten Produkte auf Automessen in der ganzen Welt ausgestellt, darunter die EXPOCRUZ 2021 in Bolivien, die Manila Auto Show 2022 und die Riyadh AutoVille 2022, eine der einflussreichsten Automessen im Nahen Osten. Die beeindruckende Produktpalette umfasste den GS8, den GS5, den brandneuen GS4 und andere beliebte Modelle.

Starke Produkte sind entscheidend

In den letzten Jahren hat GAC MOTOR immer wieder leistungsstarke Modelle auf dem internationalen Markt eingeführt. Die Automarke wird auch weiterhin beliebte Modelle auf neuen Märkten einführen, darunter den ALL NEW GS8. Dieser leistungsstarke SUV, ein äußerst erfolgreiches Modell in China, wird im Mai und Juni für die Kunden von GAC MOTOR im gesamten Nahen Osten erhältlich sein.

Das Modell verkörpert die „Kunst des Handwerks" - ein zentrales Element der Mission und der Marke GAC MOTOR. Der Automobilproduzent will den chinesischen Automobilbau durch eine Reihe hochwertiger, innovativer und technologisch fortschrittlicher Fahrzeuge und einen aufmerksamen Service komplett neu definieren. GAC MOTOR freut sich darauf, Kunden auf der ganzen Welt mit seiner Innovationsstärke und Handwerkskunst Freude an der Mobilität zu geben.

