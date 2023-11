Exascend dévoile ses solutions de stockage automobile pour les véhicules connectés

TAIPEI, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Exascend, fournisseur de solutions de stockage et de mémoire innovantes, a présenté aujourd'hui les solutions e.MMC de la série EM500 et les cartes mémoire de la série microSD500 pour répondre à la demande croissante de stockage de données des véhicules connectés et autonomes. Ces produits, équipés de la technologie avancée 3D TLC NAND flash, sont conçus pour résister à des températures allant jusqu'à 105 °C et pour répondre aux applications automobiles, y compris ADAS, infodivertissement embarqué, navigation et cartographie haute définition.

L'EM500 d'Exascend offre des capacités de 4 Go à 256 Go et offre des vitesses de lecture/écriture séquentielles allant jusqu'à 295 Mo/s et 210 Mo/s en mode de transfert de données HS400. La série EM500 est livrée dans un boîtier FBGA compact 153 billes conforme à la norme e.MMC v5.1 de JEDEC. Les fonctionnalités incluent un code de correction d'erreurs LDPC, une protection contre les pertes de puissance, une répartition de l'usure, l'optimisation des IOPS, la prévention des perturbations de lecture, l'effacement sécurisé, la protection contre l'écriture et la mise à jour du micrologiciel sur le terrain (FFU). En outre, Exascend fournit un micrologiciel personnalisable et une assistance à long terme pour répondre aux exigences spécifiques des clients.

Pour les besoins de stockage amovibles, la série microSD500 d'Exascend est disponible dans des capacités allant de 8 Go à 256 Go avec classe de vitesse V30/U3/C10 et classe de performance A2. Sa conception robuste et conforme à la norme IP67 répond à des critères stricts de choc, de vibration, de température et d'humidité. Le microSD500 intègre également des technologies avancées telles que le code de correction d'erreurs LDPC, la répartition de l'usure et le pseudo SLC (spécifiquement pour les cartes de 8 Go et 16 Go) pour offrir des performances durables, une faible latence de stockage et une haute endurance.

Fabriqués dans les installations certifiées IATF 16949 d'Exascend, les modèles EM500 et microSD500 font l'objet de tests rigoureux de contrôle de la qualité, y compris de nombreux essais de déverminage à haute température allant du -40 °C à +105 °C, garantissant des performances optimales même dans les conditions les plus difficiles. Les deux séries font actuellement l'objet d'une qualification AEC-Q100 de grade 2.

« Alors que les données des véhicules connectés et autonomes augmentent de manière exponentielle, la prochaine génération de ces véhicules nécessite un stockage robuste pour permettre des applications de pointe », a déclaré Frank Chen, PDG d'Exascend. « Nos nouvelles séries EM500 et microSD500 offrent une fiabilité et des performances sans compromis conçues spécifiquement pour les charges de travail automobiles exigeantes. »

Des échantillons des EM500 et microSD500 sont disponibles dès maintenant. Pour tout complément d'information, veuillez consulter les pages EM500 et microSD500 sur le site web d'Exascend.

Exascend est un fournisseur orienté services de solutions de mémoire et de stockage de pointe, spécialisé dans les produits à faible puissance, haute performance et haute fiabilité. Avec plus de 60 brevets dans le monde entier, nous proposons une large gamme de solutions de stockage, dont des SSD, des cartes mémoire, de la NAND gérée et de la DRAM. Grâce à des capacités de bout en bout englobant le matériel, les micrologiciels, les logiciels, l'ingénierie, la fabrication et la personnalisation, nous permettons aux clients mondiaux de repousser les limites de l'innovation, en offrant qualité, fiabilité et flexibilité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur exascend.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2266967/The_Exascend_EM500_e_MMC_microSD500_memory_cards_meet_rising.jpg