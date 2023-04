Exascend präsentiert Red-Dot-Winning Portable Storage auf der NAB 2023

TAIPEH, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Exascend, Inc., ein führendes Unternehmen für Film-, Industrie-, Unternehmens- und Automobil-Flash-Speicherlösungen, gibt bekannt, dass seine Explorer Portable SSD zur Gewinnerin des begehrten Red Dot Design Award 2023 in der Kategorie Computer- und Informationstechnologie für herausragendes Produktdesign ernannt wurde. In wenigen Tagen wird Exascend diese Preisträgerin zusammen mit dem umfangreichen, für Kinos optimierten Speicherportfolio von Exascend zur NAB Show 2023 bringen, die vom 15. bis 19. April 2023 in Las Vegas stattfinden wird.

Der Red Dot Product Design Award ist einer der renommiertesten und begehrtesten Designwettbewerbe der Welt und zeichnet marktreife Produkte in ihren jeweiligen Bereichen für ihr Design, ihre Ästhetik, ihre Funktionalität und ihre Wirkung aus.

Robuster tragbarer Speicher für hervorragende Kinoqualität

Die Explorer-Serie ist das erste tragbare SSD-Produktsortiment von Exascend. Es wurde im Dezember 2022 eingeführt und soll das Beste aus Kamerasystemen der oberen Preisklassen hervorbringen. Die robuste Explorer Portable SSD wurde von der Natur inspiriert und ist ideal für Abenteuer in freier Wildbahn. Sie eignet sich ideal für Filmprofis und Kinofilmer, die ständig unterwegs sind.

Explorer wird über eine USB des Typs C betrieben und bietet extrem nachhaltige Datenübertragungsraten von bis zu 2.000 MB/s. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 8 TB können Kinofilmer problemlos auf Reisen fotografieren. Darüber hinaus ist die Explorer Portable SSD wasserdicht nach IP67 und staubbeständig, arbeitet bei bis zu 70 °C einwandfrei und verfügt über eine haltbare Metalllegierung, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Daten auch unter rauen Bedingungen geschützt bleiben.

„Exascend ist begeistert, den Red Dot 2023 Award für Produktdesign erhalten zu haben", sagte Frank Chen, CEO von Exascend. „Diese Auszeichnung ehrt das Engagement und die harte Arbeit unseres Designteams, ein Produkt zu entwickeln, das leistungsstark, ästhetisch ansprechend und funktional ist."

Chen fuhr fort: „Wir fühlen uns geehrt, für unser Engagement für Innovation und Design-Exzellenz ausgezeichnet zu werden, und wir streben danach, Kinokunden weiterhin intelligente, funktionale und innovative Speicherlösungen zu bieten."

Besucher der NAB Show 2023 können die branchenführenden Kinospeicherlösungen von Exascend am Stand C6730 von Tilta erleben. Zu den wichtigsten ausgestellten Produkten gehören die Portable SSDs Explorer und Gecko von Exascend; Nitro CFexpress, der weltweit erste nach VPG400 klassifizierte CFexpress des Typs B, Essential CFexpress-Karten des Typs A mit einer Speicherkapazität von bis zu 480 GB; Z Blade and Z Blade Pro kundenspezifische Speicherklingen, die speziell in Zusammenarbeit mit Z CAM entwickelt wurden, und viele weitere interessante Angebote.

Erfahren Sie hier mehr über die Explorer Portable SSD oder senden Sie uns direkt eine Anfrage.

Informationen zu Exascend

Exascend ist ein führender Anbieter innovativer Standard- und kundenspezifischer Speicherlösungen, die sich auf stromsparende, leistungsstarke und zuverlässige Produkte spezialisieren und weltweit mehr als 60 Patente erhalten haben. Mit kompletten Produktlinien von SSDs, Speicherkarten, Lesegeräten und DRAM für Gewerbe und Industrie umfasst unser Fachwissen Hardware-, Firmware, Software, Produktentwicklung, Fertigung und Anpassungsservices. Wir ermöglichen es unseren Kunden, die Grenzen der Möglichkeiten zu erweitern und sich durch Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität abzuheben – Inspiration für Innovation. Weitere Informationen finden Sie auf exascend.com.

