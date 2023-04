Exascend présentera son système de stockage portable lauréat des Red Dot Awards au NAB Show 2023

TAIPEI, 13 avril 2023 /PRNewswire/ -- Exascend, Inc. , leader des solutions de stockage flash pour le cinéma, l'industrie, l'entreprise et l'automobile, annonce que son SSD portable Explorer a remporté le très convoité Red Dot Design Award 2023 dans la catégorie « Ordinateurs et technologies de l'information » pour la conception exceptionnelle de son produit. Dans quelques jours, Exascend présentera ce produit primé ainsi que sa gamme complète de solutions de stockage optimisées pour le cinéma au NAB Show 2023 , qui se déroulera du 15 au 19 avril 2023 à Las Vegas.

Exascend Explorer Portable SSD won the 2023 Red Dot Product Design Award.

L'un des concours de design les plus prestigieux et les plus sollicités au monde, le Red Dot Product Design Award récompense les produits prêts à être commercialisés dans leurs domaines respectifs pour leur design, leur esthétique, leur fonctionnalité et leur impact.

Stockage portable renforcé pour l'excellence cinématographique

Lancée en décembre 2022, la série Explorer est la première gamme de disques SSD portables d'Exascend, conçue pour tirer le meilleur des systèmes de caméra haut de gamme. Inspiré par les grands espaces, le SSD portable renforcé Explorer est conçu pour les aventures dans la nature, idéal pour les professionnels du cinéma et les directeurs de la photographie constamment en déplacement.

Alimenté par USB Type-C, l'Explorer permet d'atteindre des taux de transfert de données soutenus extrêmes, jusqu'à 2 000 Mo/s. Avec une capacité de stockage allant jusqu'à 8 To, les directeurs de la photographie peuvent tourner en toute simplicité lors de leurs déplacements. Par ailleurs, le SSD portable Explorer est résistant à l'eau et à la poussière selon la norme IP67, fonctionne parfaitement à 70°C et est doté d'un alliage métallique durable pour garantir que toutes les données importantes restent protégées, même dans des conditions difficiles.

« Exascend est ravi de recevoir le Red Dot 2023 Award for Product Design, a déclaré Frank Chen, PDG d'Exascend. Ce prix récompense le dévouement et le travail acharné de notre équipe de conception pour créer un produit à la fois performant, esthétique et fonctionnel.

Nous sommes très honorés d'être reconnus pour notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence du design, et nous nous efforçons de continuer à fournir aux clients du secteur cinématographique des solutions de stockage intelligemment conçues, fonctionnelles et innovantes. »

Les visiteurs du NAB Show 2023 peuvent découvrir les meilleures solutions de stockage cinématographique d'Exascend sur le stand de Tilta (C6730). Les principaux produits exposés comprennent les disques SSD portables Explorer et Gecko d'Exascend ; Nitro CFexpress , le premier CFexpress Type B certifié VPG400 au monde ; les cartes Essential CFexpress Type A avec une capacité de stockage allant jusqu'à 480 Go ; les lames de stockage personnalisées Z Blade et Z Blade Pro spécialement conçues en collaboration avec Z CAM ; et bien d'autres produits exceptionnels.

À propos d'Exascend

Exascend est un fournisseur de premier plan de solutions de stockage innovantes, standard et personnalisées, spécialisé dans les produits à faible consommation, hautes performances et haute fiabilité, ayant déposé plus de 60 brevets dans le monde entier. Avec des gammes complètes de disques SSD d'entreprise et industriels, de cartes mémoire, de lecteurs et de DRAM, notre expertise comprend le matériel, les microprogrammes, les logiciels, l'ingénierie des produits, la fabrication et les services de personnalisation. Nous permettons à nos clients du monde entier de repousser les limites des possibilités et de se différencier par la qualité, la fiabilité et la flexibilité – de l'inspiration à l'innovation (Inspiration to Innovation). Pour en savoir plus, rendez-vous sur exascend.com .

