Excelra faz parceria com a Patcore, Inc.

HYDERABAD, Índia e TÓQUIO, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Excelra anunciou hoje uma parceria com a Patcore, Inc., para oferecer maior acesso aos produtos científicos de dados e análises da Excelra a clientes no Japão.

A Excelra é uma organização líder global de dados e análises digitais. Sua plataforma GOSTAR é o maior banco de dados de inteligência química medicinal com curadoria manual, oferecendo dados SAR abrangentes e estruturados para mais de nove milhões de compostos. A GOBIOM da Excelra contém a mais extensa coleção com curadoria manual de biomarcadores validados e putativos, o que oferece análises críticas sobre a relação entre biomarcador e doença.

A Patcore é uma organização de informática altamente especializada, que apoia pesquisadores em empresas de ciências da vida e setores químicos. A parceria apoia o crescimento da Excelra no Japão, aproveitando a experiência da Patcore no trabalho com alguns dos maiores farmacêuticos, biotecnológicos, empresas químicas e instituições governamentais do Japão.

"Quando se trata de dados biomédicos, o GOSTAR da Excelra e outros produtos de dados são as principais soluções disponíveis atualmente para a descoberta global de medicamentos e pesquisadores translacionais. O Japão tem sido um foco estratégico para a Excelra, e a demanda por dados mais precisos e atualizados está crescendo rapidamente. A Patcore está nos oferecendo a oportunidade de expandir nossa presença, e estou confiante de que, ao aproveitar as sinergias da Patcore e da Excelra, as organizações japonesas de ciências da vida poderão acelerar a pesquisa e atingir seus objetivos de molécula para o mercado mais rapidamente", disse Gabriele Staples, diretor comercial e de marketing global da Excelra.

"A parceria com os produtos científicos da Excelra e nossas ofertas existentes impulsionará o enriquecimento de dados, a inteligência competitiva e os motores de previsão de energia com iniciativas de IA/AM para nossos clientes", disse Fumiaki Aruga, COO, Patcore, Inc.

Sobre a Excelra

As soluções de dados e análises digitais da Excelra promovem a inovação nas áreas de ciências da vida, desde a descoberta até a comercialização. A Excelra Edge deriva da harmonização de conjuntos de dados heterogêneos e da aplicação de inovações em bioinformática para acelerar a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos com análise confiáveis e orientadas para resultados. O GOSTAR da Excelra pode ser usado como um aplicativo de navegador para os usuários buscarem e descobrirem compostos rapidamente. Além disso, é oferecido por meio de IPAs e como um conjunto de dados para serem baixados para alimentar bibliotecas internas e modelos de aprendizado de máquina.

Para mais informações sobre o GOSTAR, acesse www.gostardb.com

Sobre a Patcore, Inc.

A Patcore é uma fornecedora líder de software e serviço de cheminformatics no Japão. Como um parceiro confiável de transformação digital de laboratório com pontos fortes em informática de descoberta de medicamentos e aplicação de gestão de EHS, seus clientes incluem as principais empresas farmacêuticas japonesas, bio-ventures, empresas químicas e instituições de pesquisa pública.

Para mais informações sobre a Patcore, acesse patcore.com

