Excelra s'associe à Patcore, Inc.

Un partenariat qui accentue la présence des produits scientifiques d'Excelra sur le marché japonais

HYDERABAD, Inde et TOKYO, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Excelra a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Patcore, Inc., qui offrira un meilleur accès aux données scientifiques et aux produits d'analyse d'Excelra pour les clients du Japon.

Excelra est l'une des principales organisations mondiales de données et de connaissances numériques. Sa plateforme GOSTAR est la plus grande base de données intelligente de chimie médicinale à gestion manuelle, fournissant des données SAR complètes et structurées pour plus de 9 millions de composés. Le GOBIOM d'Excelra contient la plus vaste collection de biomarqueurs validés et putatifs, réalisée manuellement, fournissant des informations critiques sur la relation entre biomarqueur et maladie.

Patcore est une organisation informatique hautement spécialisée, qui soutient les chercheurs des entreprises des sciences de la vie et des industries chimiques. Ce partenariat soutiendra la croissance d'Excelra au Japon, en tirant parti de l'expérience de Patcore auprès de certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques, chimiques et institutions gouvernementales japonaises.

« En ce qui concerne les données biomédicales, le GOSTAR d'Excelra et d'autres produits de données constituent des solutions de pointe disponibles aujourd'hui dans le monde entier pour la découverte de médicaments et la recherche translationnelle. Le Japon est une priorité stratégique pour Excelra, et la demande pour des données les plus précises et les plus à jour possibles croît rapidement. Patcore nous donne l'occasion d'accroître notre présence, et je suis convaincu qu'en exploitant les synergies de Patcore et d'Excelra, les organisations japonaises de sciences de la vie seront en mesure d'accélérer la recherche et d'atteindre plus rapidement leurs objectifs de mise sur le marché des molécules », a déclaré Gabriele Staples, la responsable commerciale et marketing d'Excelra.

« Le partenariat avec les produits scientifiques d'Excelra et nos offres existantes stimulera l'enrichissement des données, la veille concurrentielle et les moteurs de prédiction de puissance grâce à des initiatives d'IA/ML pour nos clients », a ajouté Fumiaki Aruga, directeur des opérations pour Patcore, Inc.

À propos d'Excelra

Les données et les connaissances numériques d'Excelra favorisent l'innovation dans les sciences de la vie, de la découverte à la mise sur le marché. L'avantage d'Excelra provient de l'harmonisation d'ensembles de données hétérogènes et de l'application d'un savoir-faire et de technologies bio-informatiques innovantes afin d'accélérer la découverte et le développement de médicaments grâce à des informations fiables et exploitables. GOSTAR d'Excelra est disponible sous la forme d'une application permettant aux utilisateurs de rechercher et de découvrir des composés. L'application est en outre proposée via des API et sous la forme d'un ensemble de données téléchargeables pour alimenter les bibliothèques internes et les modèles d'apprentissage automatique.

Pour plus d'informations sur GOSTAR, rendez-vous sur gostardb.com

À propos de Patcore, Inc.

Patcore est l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services de chimie informatique au Japon. En tant que partenaire de confiance pour la transformation numérique des laboratoires, avec des points forts en matière d'informatique de découverte de médicaments et d'application de gestion EHS, ses clients comprennent les plus grandes entreprises pharmaceutiques japonaises, des bio-entreprises, des entreprises chimiques et des institutions de recherche publiques.

Pour plus d'informations sur Patcore, rendez-vous sur patcore.com

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Jigesh Shah

Directeur marketing,

E-mail : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/692189/Excelra_Logo.jpg

SOURCE Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd