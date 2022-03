EXCLUSIVE NETWORKS - RESULTADOS FINANCEIROS DO ANO DE 2021

PARIS, 31 de março de 2022 /PRNewswire/ --

Vendas brutas do ano apuradas em 3,3 bilhões de euros, aumento de 15,1%(1) em relação ao ano anterior

EBITA ajustado para o ano, 119,2 milhões de euros, um aumento de 10,0%(1) em reação ao ano anterior

Renda líquida ajustada anual de 72,6 milhões de euros, aumento de 85,1% em relação ao ano anterior

Execução bem-sucedida em relação à estratégia, conforme descrito no IPO

Concretizou o crescimento de vendas e ganhos de 2021 e atualização da perspectiva para 2022

Fortemente posicionada para capitalizar as oportunidades de crescimento no mercado de segurança cibernética

Dividendo proposto: 0,20 euros por ação pagos em dinheiro

(1) Incluindo a Veracomp em 2020. A Veracomp foi adquirida em 30 de dezembro de 2020, mas foi considerada como se tivesse sido adquirida em 1º de janeiro de 2020 para fins de comparação.

A Exclusive Networks (Euronext Paris: EXN) anunciou hoje seus resultados financeiros do ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, cujo comunicado foi aprovado pelo Conselho de Administração em 29 de março de 2022.

Jesper Trolle, CEO, comentou: "Temos o prazer de apresentar sólidos resultados para 2021 e cumprir a estratégia que apresentamos no momento de nosso IPO. Cumprimos com sucesso as metas de crescimento e rentabilidade e demonstramos nossa excelência operacional, enfrentando com sucesso os desafios do mercado. Nosso posicionamento único no centro do ecossistema e a demanda imperativa por soluções de segurança cibernética impulsionaram esse forte desempenho em 2021 e reforçam nossa confiança em nossa estratégia e perspectivas para o futuro. Temos muitas oportunidades de crescimento interessantes e continuamos a aproveitar nossa sólida posição de mercado e demanda de segurança cibernética em todo o mundo.

O mercado de segurança cibernética agora está em evidência mais do que nunca à medida que o meio ambiente se torna mais complexo. Novas legislações, trabalho remoto, geopolítica e uma adoção crescente da nuvem contribuem para a aceleração do crescimento do mercado de segurança cibernética, e a Exclusive Networks está posicionada de forma única para capitalizar o crescimento estrutural no mercado, como protagonista no centro do ecossistema de segurança cibernética altamente fragmentado e cada vez mais complexo."

DESEMPENHO FINANCEIRO DO GRUPO NO ANO FISCAL DE 2021

Asvendas brutas foram de 3,3 bilhões de euros, um aumento de 29,5% em relação ao ano anterior em uma base apurada e um aumento de 15,1%, incluindo a Veracomp em 2020. Esse crescimento foi de 73% atribuído aos fornecedores atuais, 13% à expansão de fornecedores e 15% às aquisições. Com relação aos revendedores, observamos uma forte demanda do mercado empresarial. Geograficamente, executando nossa estratégia, produzimos crescimento nas três regiões.

A Receita , conforme apurado nas demonstrações financeiras consolidadas, leva em consideração o reconhecimento das vendas de suporte e manutenção em uma margem líquida de acordo com a IFRS, uma vez que não somos o principal beneficiário dessas soluções. A receita cresceu de acordo com as vendas brutas.

Amargem líquida atingiu 320 milhões de euros em 2021, um aumento de 9,2% em comparação a 2020 (incluindo Veracomp). A margem líquida como porcentagem de vendas brutas foi de 9,6%. Isso pode ser visto na expansão da margem EBITA ajustada, de até 37,3%. A Exclusive Networks continua a avaliar cada novo negócio com base em sua contribuição de margem EBITA ajustada.

O EBITA ajustado foi de 119,2 milhões de euros, um aumento de 10,0% em relação ao ano anterior, incluindo a Veracomp em 2020 e aumento de 25,3% em uma base apurada.

O lucro líquido ajustado foi de 72,6 milhões de euros, um aumento de 85,1% em relação ao ano anterior em uma base apurada.

DESEMPENHO DO ANO FISCAL DE 2021 POR SEGMENTO

EMEA: As vendas brutas foram de 2.579,5 milhões de euros, um aumento de 14,5% em relação ao ano de 2020 (incluindo Veracomp como se tivesse sido adquirida desde janeiro de 2020).

APAC: As vendas brutas atingiram 394,3 milhões de euros, um aumento de 8,7% em relação ao ano de 2020.

AMÉRICAS: As vendas brutas foram de 346,7 milhões de euros, um aumento de 28,6% em relação a 2020. Combinada com uma plataforma local já dimensionada, a região se beneficiou da entrega total de sua alavancagem operacional para atingir um EBITA ajustado de 8,5 milhões de euros com um crescimento recorde de mais de 56,3%.

CORPORATE: As despesas operacionais na Corporate refletem os investimentos feitos para estruturar a estratégia de longo prazo do grupo, projeto e iniciativas de lançamento para apoiar e estruturar países e desenvolvimentos regionais e, também, consolidar e monitorar o desempenho do grupo.

PERSPECTIVA PARA 2022



2021 2022 Vendas brutas (incluindo fusões e aquisições) 3.320 milhões de euros Acima de 3.800 milhões de euros Margem líquida 319,9 milhões de euros 362 a 368 milhões de euros EBITA ajustado

% da margem líquida 119,2 milhões de euros

37,3% 133 a 138 milhões de euros Fluxo de caixa operacional livre antes dos impostos 56,5 milhões de euros 80% do EBITDA ajustado

O COMUNICADO DE IMPRENSA COMPLETO ESTÁ DISPONÍVEL EM:

https://www.exclusive-networks-ir.com/files/IPO/EXN_FY2021_PR_VF_EN.pdf

FONTE Exclusive Networks

SOURCE Exclusive Networks