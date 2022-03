EXCLUSIVE NETWORKS - RÉSULTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2021

PARIS, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- Ventes brutes déclarées pour l'ensemble de l'année, soit 3,3 milliards d'euros, en hausse de 15,1 %((1) par rapport à l'année précédente

EBITDA ajusté pour l'année complète : 119,2 millions d'euros, en hausse de 10,0 %((1) par rapport à l'année précédente

Résultat net ajusté pour l'année complète : 72,6 millions d'euros, en hausse de 85,1 % par rapport à l'année précédente

Exécution réussie de la stratégie décrite lors de l'introduction en bourse

Réalisation de la croissance des ventes et des bénéfices en 2021 et mise à jour des perspectives pour 2022

Une position forte pour tirer parti des opportunités de croissance sur le marché de la cybersécurité

Dividende proposé : 0,20 € par action payable en espèces

(1) Y compris Veracomp en 2020. Veracomp acquis le 30 décembre 2020 mais considéré comme acquis le 1er janvier 2020 à des fins de comparaison.

Exclusive Networks (Euronext Paris: EXN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice complet clos le 31 décembre 2021, dont la publication a été approuvée par le conseil d'administration le 29 mars 2022.

Jesper Trolle, PDG, a commenté : « Nous sommes heureux de présenter de solides résultats pour 2021 et de concrétiser la stratégie que nous avons présentée au moment de notre introduction en bourse. Nous avons atteint nos objectifs de croissance et de rentabilité et démontré notre excellence opérationnelle, en relevant avec succès les défis du marché. Notre positionnement unique au centre de l'écosystème et la demande irrésistible de solutions de cybersécurité sont à l'origine de cette solide performance en 2021 et renforcent notre confiance dans notre stratégie et nos perspectives d'avenir. Nous avons de nombreuses possibilités de croissance intéressantes et nous continuons à tirer parti de notre forte position sur le marché et de la demande de cybersécurité au niveau mondial.

Le marché de la cybersécurité est plus important que jamais, car l'environnement devient plus complexe. Les nouvelles législations, le travail à distance, la géopolitique et l'adoption croissante du cloud contribuent à l'accélération de la croissance du marché de la cybersécurité. Exclusive Networks occupe une position unique pour tirer parti de la croissance structurelle du marché en étant l'acteur clé au centre de l'écosystème de la cybersécurité, très fragmenté et de plus en plus complexe.

PERFORMANCE FINANCIÈRE DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2021

Les ventes brutes se sont élevées à 3,3 milliards d'euros, soit une augmentation de 29,5 % par rapport à l'année précédente sur une base déclarée et une augmentation de 15,1 % en incluant Veracomp en 2020. Cette croissance est attribuable à 73 % aux fournisseurs existants, à 13 % à l'expansion des fournisseurs et à 15 % aux acquisitions. Du côté des revendeurs, nous avons constaté une forte demande de la part du marché des entreprises. Sur le plan géographique, conformément à notre stratégie, nous avons enregistré une croissance dans les trois régions.

Le chiffre d'affaires présenté dans les états financiers consolidés tient compte de la comptabilisation des ventes de services d'assistance et de maintenance sur la base de la marge nette, conformément aux normes IFRS, car nous ne sommes pas le principal débiteur de ces solutions. Il a progressé au même rythme que les ventes brutes.

La marge nette a atteint 320 millions d'euros en 2021, soit une augmentation de 9,2 % par rapport à 2020 (y compris Veracomp). La marge nette en pourcentage des ventes brutes était de 9,6 %. Cela se voit dans l'expansion de l'Adj. Marge d'EBITDA, en hausse à 37,3 %. Exclusive Networks continue d'évaluer chaque nouvelle affaire en fonction de son Adj marginal. Contribution à l'EBITDA.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 119,2 millions d'euros, en hausse de 10,0 % par rapport à l'année précédente, y compris Veracomp en 2020, et de 25,3 % sur une base déclarée.

Le revenu net ajusté s'est élevé à 72,6 millions d'euros, soit une augmentation de 85,1 % par rapport à l'année précédente sur une base déclarée.

PERFORMANCE PAR SEGMENT POUR L'EXERCICE 2021

EMEA : Ventes brutes à 2 579,5 millions d'euros, en hausse de 14,5 % vs 2020 (y compris Veracomp comme acquis depuis janvier 2020).

APAC : Les ventes brutes ont atteint 394,3 millions d'euros, en hausse de 8,7 % par rapport à 2020.

AMÉRIQUES : Les ventes brutes se sont élevées à 346,7 millions d'euros, en hausse de 28,6 % par rapport à 2020. Associée à une plateforme locale déjà dimensionnée, la région a bénéficié de la pleine exploitation de son levier opérationnel pour atteindre un EBITDA ajusté de 8,5 millions d'euros avec une croissance record de +56,3 %.

CORPORATE : Les dépenses d'exploitation du Corporate reflètent les investissements réalisés pour structurer la stratégie à long terme du groupe, concevoir et lancer des initiatives pour soutenir et structurer les développements des pays et des régions et, également, pour consolider et contrôler les performances du groupe.

Perspectives pour 2022



2021 2022 Ventes brutes (y compris les fusions et acquisitions) 3 320 m € Supérieur à 3 800 m € Marge nette 319,9 m € 362 m - 368 m € Adj. EBITDA Marge nette 119,2 m € 37,3 % 133 m - 138 m € FCF opérationnel avant impôts 56,5 m € 80 % d'Adj. EBITDA

https://www.exclusive-networks-ir.com/files/IPO/EXN_FY2021_PR_VF_EN.pdf

SOURCE Exclusive Networks