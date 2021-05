Exclusivo Roberto Carlos: o embaixador global do Football for Friendship responde às perguntas de jovens participantes de todo o mundo

Roberto Carlos foi, enquanto jogador, em 2002, Campeão do Mundo com a seleção nacional brasileira, ganhou com o Real Madrid três vezes a Liga dos Campeões da UEFA . Atualmente é treinador de jovens no Real Madrid. Além disso, é embaixador global do Football for Friendship desde 2020.

Questionado sobre o seu golo mais famoso, referiu o seu golo de lance livre em junho de 1997, contra a França, assim como o seu golo espetacular contra o CD Tenerife, em fevereiro de 1998. A seleção nacional brasileira de 2002 e o Real Madrid seriam as suas equipas preferidas.

Com doze anos, ele, que provinha de uma família pobre, queria ser advogado. Mas depressa tudo mudou: carreira de futebol no Brasil, seleção nacional, convite para a Europa. A sua família apoiaria-o sempre.

Tudo no seu percurso de vida correria bem, avançaria ele, a nível profissional e pessoal. Nunca teve medo. Naturalmente que tinha sonhos. Por exemplo, poder construir uma casa para os pais. O trabalho de equipa seria uma condição importante para o sucesso. No F4F ele achou que era bom que tantos jovens se encontrassem e interagissem uns com os outros.

A nona época do F4F realiza-se de 14 a 29 de maio de 2021 no formato digital. Jovens jogadores de doze anos, de mais de 200 países, participam no campeonato Football for Friendship eWorld Championship de 2021. A competição é realizada no simulador de futebol "F4F World".

Do centro de imprensa internacional infantil, jovens jornalistas noticiam os acontecimentos da nona época do F4F e partilham com os seus amigos os valores mais importantes do programa: amizade, igualdade, equidade, saúde, paz, dedicação, sucesso, tradições e honra.

Ligação para o vídeo da conferência de imprensa: https://www.youtube.com/watch?v=mi6qD7wkhWA

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502205/F4F_Gazprom_Logo.jpg

FONTE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship

SOURCE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship