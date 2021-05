Roberto Carlos en exclusivité : L'ambassadeur mondial de Football for Friendship répond aux questions des jeunes participants du monde entier

En tant que joueur de l'équipe nationale du Brésil, Roberto Carlo est devenu champion du monde en 2002 et a gagné avec le Real Madrid trois fois l' UEFA Champions League . Il est actuellement entraîneur des jeunes au Real Madrid. Il est également ambassadeur mondial de Football for Friendship depuis 2020.

Interrogé sur son but le plus célèbre, il a cité son but sur coup franc contre la France en juin 1997 et son but spectaculaire contre le CD Teneriffa en février 1998. L'équipe nationale brésilienne de 2002 et le Real Madrid étaient ses équipes préférées, a-t-il déclaré.

À l'âge de douze ans, lui qui est issu d'une famille pauvre, voulait devenir avocat. Mais tout a rapidement changé : Carrière de footballeur au Brésil, équipe nationale, invitation en Europe. Sa famille l'a toujours soutenu.

Tout sur son chemin de vie s'est bien passé, lui a apporté un avancement professionnel et personnel. Il n'a jamais ressenti la peur. Bien sûr, il avait des rêves. Par exemple, celui de pouvoir construire une maison pour ses parents. Le travail d'équipe a été une condition préalable importante à la réussite. Ce qu'il aime dans F4F, c'est que tant de jeunes peuvent se rencontrer et interagir les uns avec les autres.

La neuvième saison de F4F se déroulera en format numérique du 14 au 29 mai 2021. Des jeunes joueurs de douze ans seulement, originaires de plus de 200 pays, participeront au Football for Friendship eWorld Championship. La compétition se déroulera sur le simulateur de football « F4F World ».

Les jeunes journalistes rendront compte des événements de la neuvième saison de F4F au Centre international de presse pour enfants et partageront les valeurs clés du programme avec leurs amis : Amitié, égalité, équité, santé, paix, dévouement, victoire, traditions et honneur.

Lien vers la vidéo de la conférence de presse : https://www.youtube.com/watch?v=mi6qD7wkhWA

