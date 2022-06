Executivo experiente em vendas e marketing no setor da aviação ingressa na Aero Design Labs como diretor comercial

DALLAS e FORT WORTH, Texas, 1º de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Aero Design Labs (ADL) tem o prazer de anunciar que Chris Jones ingressou à sua equipe de liderança como diretor comercial, a partir de 1o de junho. Reportando-se a Jeff Martin, presidente e CEO, Chris será responsável por todos os compromissos com os clientes, impulsionando os negócios em escala global à medida que a empresa transita para sua próxima fase empolgante.

Ao ingressar na ADL, Chris disse: "Estou ingressando na ADL em um momento empolgante à medida que lançamos no mercado nossos produtos aprovados pela FAA. Estou entusiasmado para apresentar as melhorias aerodinâmicas que a ADL desenvolveu para as aeronaves atualmente em serviço, em um momento em que os preços de combustível são voláteis e as companhias aéreas estão sendo pressionadas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Nossos ECO-Kits retornam um benefício imediato às operadoras que estão tentando ativamente compensar o aumento do custo do combustível, além de obter ganhos iniciais na busca da neutralidade de carbono."

Ao fazer o anúncio, Jeff Martin observou: "Estamos muito felizes com a presença de Chris na direção executiva de nossa empresa. Seu histórico de longa data de sucesso em vendas no mais alto nível, a mentalidade voltada ao cliente e a integridade moral foram fatores-chave para sua nomeação. Desde o início, ficou claro que nossos valores estavam perfeitamente alinhados, e estou na expectativa para construir o sucesso da ADL com o suporte e experiência de Chris. Chris se juntará a uma equipe excepcional de especialistas e líderes do setor da aviação: Lee Sanders, fundador e presidente executivo, Mark Powers, diretor financeiro, David Campbell, diretor de operações, Doug Bennett, desenvolvimento de negócios e Eric Ahlstrom, diretor de tecnologia." Lee Sanders afirmou: "A adição de Chris Jones à nossa equipe de gestão conhecida internacionalmente é uma enorme conquista para nós. Estamos entusiasmados com as oportunidades que nos esperam. Não temos dúvida de que Chris oferecerá muitas dessas oportunidades nos próximos anos."

Chris Jones conta com mais de 30 anos de sucesso em vendas e marketing no setor da aviação, incluindo mais de 20 anos com a Airbus em funções voltadas para o cliente. Mais recentemente, ele ocupou o cargo de vice-presidente sênior de clientes da América do Norte e foi um fator determinante no sucesso de vendas da Airbus com algumas das maiores companhias aéreas de passageiros do mundo. O executivo também atuou como vice-presidente de vendas na Bombardier durante três anos, onde ganhou uma valiosa experiência na venda de aeronaves CSeries (A220) e da série CRJ. Ele foi fundamental para impulsionar as vendas da série CSeries antes de retornar à Airbus. Nascido na Inglaterra, Chris mudou-se para os Estados Unidos em 1990 com a BAE Systems, onde passou oito anos em vendas e marketing antes de transferir-se para a Airbus. Atualmente, ele vive em Arlington, na Virgínia, com sua esposa Heidi e seus dois filhos.

Sobre a Aero Design Labs

A Aero Design Labs (ADL) é líder de eficiência em engenharia do movimento. A ADL desenvolve produtos que afetam a redução do arrasto, resultando em economia de custos e redução de emissões de carbono. Com sede na região de Dallas Fort Worth, a ADL está solucionando desafios aerodinâmicos no transporte. Juntamente com uma sólida equipe de engenheiros, os sistemas de software de dinâmica dos fluidos proprietários da ADL permitem que a empresa crie soluções personalizadas para as operadoras. Informações adicionais podem ser encontradas em www.aerodesignlabs.com.

Contato para a imprensa:

Ellen Moussou

diretora de marketing e comunicações

[email protected]

+1 (682) 888-2141

FONTE Aero Design Labs

