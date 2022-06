Un cadre chevronné dans le domaine des ventes et du marketing aéronautiques rejoint Aero Design Labs au poste de directeur commercial

DALLAS et FORT WORTH, Texas, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- Aero Design Labs (ADL) a le plaisir d'annoncer que Chris Jones a rejoint son équipe de direction en qualité de directeur commercial, à compter du 1er juin. Sous la direction de Jeff Martin, président et directeur général, Jones sera responsable de tous les contrats avec les clients et fera progresser l'entreprise à l'échelle mondiale, alors qu'elle entre dans une nouvelle phase prometteuse.

En rejoignant ADL, Jones a déclaré : « Je fais mon entrée chez ADL à un moment palpitant car nous mettons sur le marché nos nouveaux produits approuvés par la FAA. Je suis impatient de présenter les améliorations aérodynamiques qu'ADL a développées pour les avions en service aujourd'hui, à un moment où les prix du carburant fluctuent et où les compagnies aériennes sont soumises à une pression croissante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nos ECO-Kits apportent un avantage immédiat aux opérateurs qui tentent activement de compenser la hausse du coût du carburant, mais aussi de faire des progrès rapides dans la recherche de la neutralité carbone. »

En faisant cette annonce, Jeff Martin a déclaré : « Nous sommes ravis que Chris rejoigne nos rangs. Sa longue expérience de la vente au plus haut niveau, son esprit client et son intégrité morale ont été les facteurs clés de cette nomination. Dès le début, il était clair que nos valeurs s'accordaient parfaitement, et je suis impatient de construire le succès d'ADL avec l'aide et l'expérience de Chris. Chris rejoindra une équipe exceptionnelle d'experts et de dirigeants du secteur de l'aviation : Lee Sanders, fondateur et président exécutif, Mark Powers, directeur financier, David Campbell, directeur de l'exploitation, Doug Bennett, responsable du développement commercial, et Eric Ahlstrom, directeur de la technologie. » Lee Sanders déclare : « L'arrivée de Chris Jones au sein de notre équipe de direction de renommée internationale est une formidable réussite pour nous. Nous sommes enthousiasmés par les possibilités qui nous attendent. Il ne fait aucun doute que Chris concrétisera un grand nombre de ces opportunités au cours des prochaines années. »

Jones apporte plus de 30 ans de succès dans le domaine des ventes et du marketing pour l'aviation, dont plus de 20 ans chez Airbus dans des fonctions de contact avec la clientèle. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président principal, Clients, Amérique du Nord et il a été un facteur déterminant du succès commercial d'Airbus auprès de certaines des plus grandes compagnies aériennes de transport de passagers au monde. Jones a également passé trois ans en tant que vice-président des ventes chez Bombardier, où il a acquis une expérience précieuse dans la vente des CSeries (A220) et des CRJ. Il a joué un rôle déterminant dans la relance des ventes de CSeries avant de retourner chez Airbus. Né en Angleterre, Jones est arrivé aux États-Unis en 1990 avec BAE Systems où il a passé huit ans dans le domaine des ventes et du marketing avant de passer chez Airbus. Il réside maintenant à Arlington, en Virginie, avec sa femme Heidi et leurs deux enfants.

