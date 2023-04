Executivos de fraude financeira adotam biometria comportamental para combater ataques fraudulentos

Especialistas em prevenção de fraude examinam como a biometria comportamental pode ajudar a manter os clientes seguros e oferecer uma experiência ideal com autenticação passiva

ATLANTA, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions publicou um white paper produzido pela Aite-Novarica explorando os desafios de lidar com ameaças de fraudes sofisticadas após o aumento da adoção digital e as altas expectativas dos consumidores para transações online.

O white paper "Multifaceted Fraud Attacks: Behavioral Biometrics as a Defensive Tool" (Ataques de Fraude Multidimensionais: Biometria Comportamental como Ferramenta Defensiva) explica que a maioria das pessoas está usando plataformas de pagamento entre pessoas (P2P) com mais frequência desde o início da pandemia. No entanto, uma pesquisa com consumidores revela que 10% dos entrevistados nos EUA estão usando os serviços com menos frequência, junto com 9% dos consumidores do Reino Unido e 7% em Singapura. Dos consumidores que reduziram o uso de serviços P2P, uma proporção significativa nos Estados Unidos (43%), Reino Unido (46%) e Singapura (35%) mudou seu comportamento devido a preocupações com fraudes.

"Os executivos de fraude estão profundamente preocupados com o aumento dos ataques de fraude e o efeito que isso tem sobre os consumidores e a reputação de suas organizações quando ocorrem perdas", diz Rafael Costa Abreu, diretor de fraude e identidade LATAM da LexisNexis Risk Solutions. "As empresas precisam da visão mais multidimensional disponível de uma identidade para tomar decisões de alta qualidade. A biometria comportamental permite que as empresas forneçam uma experiência ideal ao cliente, autenticando-os passivamente e apenas inserindo etapas adicionais em sua jornada se houver um risco maior".

Outros resultados do white paper mostram que 48% dos executivos de fraude classificaram os ataques de fraudes ao consumidor entre suas principais preocupações em 2022 ao pensarem em estruturas de controle de transações. Além de gerar uma quantidade significativa de fraudes, os golpes também estão repletos de desafios, uma vez que a execução do golpe requer atos do verdadeiro cliente para que o fraudador lucre.

Um número crescente de organizações começou a implementar a biometria comportamental em suas operações de fraude. Os executivos de fraude na América do Norte classificam sua satisfação com as soluções biométricas comportamentais em segundo lugar, perdendo apenas para os mecanismos de risco que usam, de acordo com o white paper. A satisfação dos usuários corporativos com a biometria comportamental ficou acima das abordagens mais estabelecidas, incluindo verificação de identidade de terceiros, pontuação de agência de crédito e propriedade do dispositivo e verificação do histórico.

"A adoção da tecnologia de biometria comportamental é atraente tanto do ponto de vista da prevenção de fraudes quanto da experiência do cliente", disse Jim Mortensen, consultor estratégico do Grupo Aite-Novarica. "O recurso é atraente, pois autentica os usuários de forma passiva, em segundo plano, e não requer intervenção ativa do cliente além do uso normal do aplicativo ou site."

A biometria comportamental e tecnologias relacionadas para pontuação de risco podem ajudar as organizações a enfrentar os desafios de fraude e autenticação. A biometria comportamental analisa como uma pessoa interage com um dispositivo, incluindo atributos como o ângulo em que um consumidor segura um telefone celular ou tablet, quanta pressão aplica na tela, toques na superfície e movimento direcional, além de ritmo de digitação e outros padrões de teclado. A ferramenta funciona completamente em segundo plano sem adicionar atrito desnecessário à jornada do consumidor para criar um perfil único que pode ajudar a autenticar interações genuínas do usuário e sinalizar maus atores e sessões em que usuários legítimos podem estar agindo sob a direção de um malfeitor.

As preocupações mais comuns dos executivos de fraude financeira também incluem vários tipos de perdas por causa de fraude de aplicativos, com cheques sem fundos, atividade de mulas e identidades sintéticas, todas listadas entre as duas principais preocupações de 22% dos executivos. Os investigadores de fraude podem achar difícil identificar identidades sintéticas porque podem parecer semelhantes aos consumidores que são novos no país ou no crédito. Uma visão multidimensional desses consumidores ajuda os executivos de fraude a detectar identidades suspeitas e a tomar decisões mais bem informadas.

Um conjunto multicamadas de soluções de risco, incluindo ferramentas de biometria comportamental, como LexisNexis® BehavioSec®, aprimora a capacidade de uma organização de detectar fraudes, identificando padrões comportamentais distintos. LexisNexis BehavioSec fornece pontuações correspondentes que indicam a probabilidade de que o comportamento esteja alinhado com o consumidor genuíno ou relacionado a comportamento incomum e treinamento que indica uma fraude.

Baixe o white paper Multifaceted Fraud Attacks: Behavioral Biometrics as a Defensive Tool by Aite-Novarica (somente em inglês).

Metodologia

O white paper foi produzido a partir de pesquisa em andamento do Grupo Aite-Novarica sobre as tendências do setor de serviços financeiros relacionadas a vetores de ameaças de fraude e estruturas de detecção e prevenção de fraudes. Esta pesquisa também inclui insights de pesquisas com executivos de fraude do setor e estudos quantitativos sobre a experiência de fraude dos consumidores e os esforços de mitigação. Ela é complementada por entrevistas com provedores de soluções sobre tópicos importantes para seus potenciais compradores e conversas diretas com profissionais de fraude e segurança que lutam para proteger suas empresas de serviços financeiros.

