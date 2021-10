Exeevo breidt levenswetenschappenplatforms uit met nieuwe mogelijkheden voor klanten- en patiëntervaring met de release van het voorjaar van 2021

NEW YORK, 28 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Exeevo, een SaaS-aanbieder voor ondernemingen die zich richt op het transformeren van de ervaringen die worden geboden aan zorgteams en patiënten, heeft de release cycle voor het voorjaar van 2021, met nieuwe mogelijkheden voor klanten- en patiëntenervaringen, afgerond.

Omnipresence-abonnees kunnen profiteren van een betere gebruikerservaring, waaronder een diepere integratie met Microsoft Outlook en meertalige ondersteuning op het hele platform, die zich uitstrekt tot Genee, de virtuele assistent van Omnipresence, en verbeteringen aan de inzagefuncties die helpen bij het prioriteren van taken en activiteiten. Verbeteringen in het accountbeheer verbeteren de samenwerking, goedkeuringswerkstromen en het bereiken van doelstellingen voor kansen en bestellingen. De nieuwe 'Affiliations Explorer' is een interactieve visualisatie van de relaties van belanghebbenden in de gezondheidszorg, waardoor belangrijke accountmanagers beter kunnen samenwerken met hun accountbeïnvloeders en klanten. Het verzamelen van gegevens over concurrenten is ook vereenvoudigd en uitgebreid. Een nieuwe case voor gebruik van commerciële activiteiten is nu beschikbaar voor abonnees van medische apparaten die de tracking en goedkeuringen van hun verschillende commerciële activiteiten met ziekenhuizen, distributeurs, etc., beheren. Tot slot is de betrokkenheid van experts in Omnipresence uitgebreid door de uitrol bij een top 3 organisatie voor medische hulpmiddelen met bredere capaciteiten in de sector.

Omnicare heeft nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd voor operatiescreeners, inschrijvingen voor klinische studies en het beheer van patiëntenwebsites voor het uitvoeren van onderwijs en het ondersteunen van activiteiten met organisaties in de levenswetenschappen. De functionaliteit van de website van Omnicare voor patiënten maakt naadloos gebruik van Microsoft Azure voor wereldwijde hosting, en levert tegelijkertijd een grafische ontwerper, versiebeheer en goedkeuringsmogelijkheden direct in Microsoft Dynamics 365, die volledig zijn geïntegreerd voor gebruik door patiënten.

Exeevo's Omnisight-platform bevat nieuwe inzichten waarmee marketeers de betrokkenheid van klanten, patiënten en klanten, en tegelijkertijd de samenwerking met commerciële teams kunnen verbeteren. Er zijn nu meer mogelijkheden beschikbaar voor gegevensverkenning, -segmentatie en -inzichten, waardoor er gedetailleerdere klantenprofielen worden aangemaakt, waarbij tijd wordt bespaard en er meer wordt geïnvesteerd in het organiseren van gegevens.

Volgens Derek J. Evans, Exeevo 's nieuwe SVP en Chief Growth Officer worden "Levenswetenschapsorganisaties (...) geconfronteerd met ongekende uitdagingen als gevolg van veranderingen in het zorglandschap, die worden versneld door de wereldwijde pandemie en door digitale transformatie in alle sectoren. Exeevo helpt om deze uitdagingen het hoofd te bieden met onze oplossingen voor klantenrelaties/-ervaring en technologie voor betrokkenheid van patiënten. We blijven innoveren voor snelle digitale transformatie, waarbij we gebruik maken van de kracht van het Microsoft-ecosysteem."

Over Exeevo

Exeevo is een gecombineerd, intelligent en flexibel digitaal ecosysteem voor levenswetenschapsorganisaties om gezondheidservaringen voor zorgteams en patiënten te transformeren in hun reis naar duurzame resultaten op het gebied van gezondheid. De Exeevo-platforms, die zijn ontwikkeld met Microsoft Dynamics 365, Azure en Teams, en de Cloud for Healthcare, worden geïntegreerd voor ervaringen van klanten en patiënten, geleverd door biofarma, medische apparaten, biotech en consumentengezondheidsorganisaties.

Mediacontactpersoon:

Colleen Youngblood

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1456659/Exeevo_Logo.jpg

SOURCE Exeevo Inc.