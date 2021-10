Exeevo étend les plateformes Life Sciences avec de nouvelles fonctionnalités pour l'expérience client et patient avec la version du printemps 2021

NEW YORK, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Exeevo, un fournisseur de services SaaS d'entreprise axé sur la révolution des expériences offertes aux équipes de soins de santé et aux patients, a terminé son cycle de diffusion du printemps 2021 avec de nouvelles capacités pour les expériences client et patient.

Les abonnés d'Omnipresence peuvent bénéficier d'une expérience utilisateur améliorée qui inclut une intégration plus poussée avec Microsoft Outlook et un support multilingue sur toute la plateforme, qui s'étend à Genee, l'assistant virtuel d'Omnipresence, et des améliorations aux fonctions d'information qui aident à prioriser les tâches et les activités. Les améliorations apportées à la gestion des comptes améliorent la collaboration, les flux de travail d'approbation et l'atteinte des objectifs pour les occasions et les commandes. Le nouveau « Explorateur des affiliations » est une visualisation interactive des relations entre les parties prenantes du secteur de la santé pour aider les directeurs de comptes clés à travailler plus efficacement avec leurs influenceurs et leurs clients. La saisie de données concurrentielles a également été facilitée et étendue. Un nouveau cas d'utilisation des opérations commerciales est maintenant offert aux abonnés d'appareils médicaux qui gèrent le suivi et les approbations de leurs diverses activités commerciales avec les hôpitaux, les distributeurs, et ainsi de suite. Enfin, l'engagement des experts dans Omnipresence a été élargi par le déploiement dans une des 3 meilleures organisations de dispositifs médicaux avec des capacités industrielles plus approfondies.

Omnicare a introduit de nouvelles capacités pour les examinateurs de patients, l'inscription aux études cliniques et la gestion des sites Web de patients pour mener des activités d'éducation et de soutien avec les organisations des sciences de la vie. La fonctionnalité du site Web patient Omnicare utilise Microsoft Azure de manière transparente pour l'hébergement mondial tout en fournissant un concepteur graphique, la gestion des versions et les capacités d'approbation directement dans Microsoft Dynamics 365 qui est entièrement verticalement pour les cas d'utilisation liés à l'engagement des patients.

La plateforme d'Exeevo Omnisight contient de nouvelles informations pour les spécialistes du marketing afin de favoriser l'engagement avec les clients, les patients et les comptes tout en améliorant la collaboration avec les équipes commerciales. Davantage de capacités sont désormais disponibles pour l'exploration des données, la segmentation et les informations, créant des profils clients plus approfondis tout en réduisant le temps passé et les dollars investis dans l'organisation des données.

Selon Derek J. Evans, nouveau vice-président et chef de la croissance d'Exeevo, « les organisations des sciences de la vie font face à des défis sans précédent en raison des changements dans le paysage de la santé, accélérés par la pandémie mondiale et par la transformation numérique dans toutes les industries. Exeevo aide à relever ces défis de front avec ses solutions technologiques de relation/expérience client et d'engagement des patients. Nous continuons d'innover pour une transformation numérique rapide, en tirant parti de la puissance de l'écosystème Microsoft. »

Exeevo est un écosystème numérique unifié, intelligent et souple destiné aux organisations du secteur des sciences de la vie qui a pour ambition de révolutionner les expériences des équipes de santé et des patients dans leur quête de résultats durables en matière de santé. Construite sur les cloud de Microsoft, dont Dynamics 365, Azure, Teams et Cloud for Healthcare, les plateformes d'Exeevo sont verticalisées pour les expériences des clients et des patients proposées par les sociétés biopharmaceutiques, les fabricants de dispositifs médicaux, les entreprises de biotechnologie et de santé grand public.

