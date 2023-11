Exide Technologies lance la gamme de batteries Sprinter Pure Power

Spécialement conçue pour les centres de données et les onduleurs

Technologie AGM au plomb pur avancée avec une durée de vie >12 ans

Plaques minces et densité de puissance optimisée pour des performances et un coût total de possession optimaux

GENNEVILLIERS, France, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Exide Technologies (https://www.exidegroup.com), l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie pour les applications stationnaires, lance sa nouvelle gamme de batteries Sprinter Pure Power. Spécialement conçue pour les onduleurs des centres de données, cette dernière génération de batteries AGM avancées est également destinée à une grande variété d' applications.

Centre de données : une technologie pionnière passe à la vitesse supérieure

Alors que le monde ne cesse de se numériser, les centres de données doivent gérer des volumes de données en croissance exponentielle et augmenter la capacité de leurs installations, tout en fonctionnant de manière rentable et durable afin de rester compétitifs. Un système d'alimentation de secours fiable et avancé est nécessaire en cas d'éventuelles coupures de courant.Le choix de la batterie adéquate, qui servira de colonne vertébrale au centre de données, est donc primordial.

Des fonctionnalités attrayantes avec une rentabilité et un coût total de possession optimisés

Les batteries Sprinter Pure Power sont conçues pour être les plus fiables, les plus durables et les plus performantes possible dans les centres de données modernes, y compris les installations de colocation à grande échelle et les installations hyperscale. Elles sont fabriquées avec des électrodes en plomb pur, assurant une puissance maximale, une résistance à la corrosion et un fonctionnement à haute température, ce qui permet de réaliser des économies significatives en matière de climatisation, et donc de réduire significativement les émissions de CO 2 et de réaliser des économies d'énergie substantielles. Par rapport aux batteries AGM traditionnelles, les Sprinter Pure Power permettent de réduire considérablement le coût total de possession (TCO) des centres de données, grâce à une puissance supérieure de 20 % à un taux de décharge élevé, à un gain d'espace de 15 à 20 %, à une durée de vie nominale de plus de 12 ans (classification Eurobat) et à un coût de charge réduit grâce à leur excellente efficacité de charge. La conception en plaques minces des Sprinter Pure Power garantit un transfert d'énergie maximal, et le conteneur spécial en polypropylène réduit les émissions de vapeur d'eau et prolonge la durée de vie sans entretien.

Préparer l'avenir avec des lignes de production entièrement automatisées

Les batteries Sprinter Pure Power sont fabriquées en Europe sur des lignes de production ultramodernes, entièrement automatisées et dédiées au plomb pur AGM, avec des contrôles de qualité à chaque étape de la production.

Adoptant l'économie circulaire et l'énergie solaire comme voie vers la durabilité, l'usine Sprinter Pure Power au Portugal (Castanheira) utilise l'énergie solaire générée par le parc photovoltaïque d'Exide sur les sites de production et de recyclage. Il s'agit de la plus grande installation photovoltaïque sur un site de production au Portugal, qui utilise l'énergie solaire pour l'autoconsommation, ce qui permet à l'usine Exide de réduire ses émissions de CO 2 de plus de 20 %.

Au-delà des centres de données et des onduleurs

Outre les onduleurs pour centres de données, les Sprinter Pure Power offrent également de grandes possibilités dans des applications telles que les onduleurs en tant que réserve (UPSaaR) et les ressources énergétiques distribuées (DER), ainsi que dans les services de réseau fournis par les opérateurs dans divers secteurs d'activité.

« Ces batteries AGM au plomb pur les plus avancées pour les onduleurs et les centres de données sont produites sur des lignes de fabrication entièrement automatisées, avec des contrôles de qualité systématiques à chaque étape de la production », explique Serge Arbes, directeur commercial des solutions énergétiques globales chez Exide Technologies. « Grâce à son recyclage en circuit fermé et à l'utilisation de l'énergie solaire provenant de l'un des plus grands parcs solaires avec stockage d'énergie en Europe, la Sprinter Pure Power a une empreinte carbone la plus faible possible. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.exidegroup.com/eu/en

À propos d'Exide Technologies :

Exide Technologies (www.exidegroup.com) est un fournisseur leader de solutions de stockage par batteries innovantes et durables pour les applications automobiles et industrielles. Avec 135 ans d'expérience, Exide a développé et commercialisé à l'échelle mondiale des batteries et des systèmes innovants, contribuant à la transition énergétique et conduisant à un avenir plus propre. La gamme complète de solutions plomb-acide et lithium-ion d'Exide sert diverses applications, y compris les batteries 12 V pour les véhicules électriques et à combustion, les batteries de traction pour la manutention et la robotique, les batteries fixes pour l'alimentation sans interruption, les télécommunications, le stockage de l'énergie en amont et en aval du compteur par les services publics, les batteries de propulsion pour les sous-marins et plus encore.

La culture et la stratégie d'Exide Technologies sont centrées sur le recyclage, la durabilité et la responsabilité environnementale, reflétant son engagement à être une entreprise citoyenne responsable.

La société dispose de 10 usines de fabrication et de 3 installations de recyclage à travers l'Europe, assurant la résilience et une faible empreinte carbone avec une chaîne d'approvisionnement locale. Exide Technologies s'engage pour une ingénierie et une fabrication de qualité supérieure. Avec une équipe de 5 000 employés, la société fournit chaque année 1,6 milliard d'euros de solutions et de services de stockage d'énergie à des clients du monde entier.

