Exness conclut les célébrations spectaculaires de son 15e anniversaire

LIMASSOL, Chypre, 22 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Après un parcours de 15 ans sur les marchés financiers, le courtier multi-actifs Exness a célébré cet anniversaire important en organisant une semaine de festivités très opportunément intitulée « 15 ans de moments exceptionnels ». Près d'un millier de clients, partenaires et employés privilégiés d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique subsaharienne et de la région MENA ont été invités au cœur de ses activités à Chypre.

Exness celebrates 15 years

Les célébrations ont illustré l'engagement d'Exness à cultiver des relations et des partenariats significatifs, et lui ont permis de renforcer sa reconnaissance à l'égard de ceux qui ont contribué à son succès continu. Des membres éminents d'Exness Team Pro, le programme d'ambassadeurs de la société, parmi lesquels Dennis Okari, Kojo Forex et Nicolas Palacios, étaient également présents.

La semaine a été rythmée par des dîners d'entreprise et de gala, des fêtes animées et des excursions quotidiennes sur l'île. Au cœur des célébrations, les cadres supérieurs ont donné des présentations intelligentes sur « L'avenir d'Exness ». Accompagnées d'une technologie holographique de pointe, ces présentations ont permis d'observer en toute transparence la feuille de route de croissance d'Exness, sa vision globale et son rôle au sein des marchés de capitaux mondiaux. Les participants ont également bénéficié d'un aperçu exclusif d'un événement spécial qui sera annoncé fin janvier.

Le directeur général d'Exness, Petr Valov, a déclaré : « Organiser cette célébration à Chypre et réunir nos partenaires, nos clients et les principaux contributeurs à notre succès a été extrêmement émouvant et surréaliste. Notre anniversaire a été une excellente occasion de nous réunir, de célébrer nos réalisations collectives et de partager notre vision de l'avenir, le tout sur cette belle île où nous avons élu domicile. Nous sommes prêts pour les 15 prochaines années et pour cette nouvelle ère passionnante qui s'ouvre pour Exness et pour Chypre. »

Mais le point culminant de la célébration a été la grande Cyberness Party finale, un événement sans précédent à Chypre, avec une étonnante exposition rétrofuturiste qui a offert aux participants une expérience de divertissement immersive. La fête, qui s'est déroulée dans la nouvelle usine Kolla de Limassol, était un mélange d'expériences culinaires, musicales et visuelles spectaculaires, symbolisant les produits et les étapes importantes franchies par l'entreprise. Avec la créativité et l'innovation au cœur, l'événement reflétait le caractère et l'éthique d'Exness. Des spectacles de musique et de danse incroyables ont été présentés par les stars internationales Who Made Who, Satori, Alma Linda, Playtronica, Curiosity Media Lab et Context. Diana Vishneva.

Exness est un courtier multi-actifs mondial qui utilise une combinaison unique de technologie et d'éthique pour créer un marché favorable aux traders et relever le niveau de référence de l'industrie. L'éthique et la vision d'Exness s'articulent autour de l'idée d'offrir à ses clients une expérience de trading fluide. Ceci, ainsi que sa base de clients fidèles qui compte plus de 600 000 traders actifs, sont les principaux moteurs de la marque mondiale. Aujourd'hui, Exness enregistre un volume de transactions mensuel de près de 5 000 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand courtier multi-actifs en ligne au monde.

Contact :

Constantina Georgiadou

constantina.georgiadou@exness.com

+35725030959