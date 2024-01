Exness passe la barre symbolique de 15 années d'une croissance sans précédent et propulse sa marque au niveau supérieur

LIMASSOL, Chypre, 29 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Exness , le plus grand fabricant de produits de détail au monde, a dévoilé une importante initiative de création d'une nouvelle image de marque, qui reflète et renforce sa position de leader du marché. Grâce à une identité visuelle remaniée, Exness braque les projecteurs sur les valeurs mêmes qui l'ont aidé à atteindre le sommet.

Exness CMO Alfonso Cardalda showcases new brand at 15 year anniversary event Exness takes its brand to the next level

Arborant un nouveau logo, définie par l'emblème exo distinctif, cette nouvelle image de marque porte un design plus élégant et plus moderne. Inspiré par les initiales reconnaissables d'Exness, « e » et « x », l'exo incarne une fusion de la tête et du cœur, des mathématiques et de l'humain. Ce sont les piliers qui témoignent de l'histoire de la marque Exness et définissent la façon dont la société mène ses activités.

Portant l'héritage de l'ancien logo, l'exo sert également d'ancre visuelle, reliant les réalisations passées du courtier à sa vision future, honorant ainsi son héritage pour forger son avenir. La police et la palette de couleurs de la marque ont également fait peau neuve, avec une police plus moderne et un jaune plus vif et plus audacieux.

Alfonso Cardalda, directeur marketing d'Exness, a commenté : « Chez Exness, nous pensons que ce qui est 'assez bon' ne suffit pas. La création de cette nouvelle image de marque dépasse la question de l'esthétique. Notre nouvelle marque nous rappelle d'où nous venons et nous promet que nos valeurs resteront les mêmes lorsque, avec audace, nous nous engagerons sur la voie de l'avenir. Au fur et à mesure que les entreprises évoluent, leur marque doit évoluer. Il est temps que notre marque évolue et reflète qui nous sommes sur le marché. Il est temps de faire passer notre identité au niveau supérieur, de montrer au monde en quoi nous sommes différents des autres et ce qui nous a amenés jusqu'ici. »

Lancée à l'aube des spectaculaires célébrations des 15 ans d'Exness, la création de la nouvelle image de marque s'aligne sur les réalisations remarquables du courtier à ce jour, y compris un volume de négociation mensuel allant jusqu'à 4,8 billions de dollars, un effectif de plus de 2 000 employés, et un total de plus de 700 000 clients actifs et 64 000 partenaires. Ces jalons soulignent l'engagement durable d'Exness à établir des normes industrielles et à renforcer son statut de leader du marché.

M. Cardalda a ajouté : « Nous avons haussé la barre dans l'industrie du trading et améliorons à présent nos performances en tant que marque. Alors que nous inaugurons cette nouvelle ère, nous continuerons de réinventer les marchés comme ils le devraient, de battre des records et de nous engager sans réserve envers chacun, qu'il soit client, partenaire ou employé. »

La nouvelle image de marque sera déployée sur toutes les plateformes Exness au cours des prochaines semaines. La société assure une transition harmonieuse, en maintenant son niveau élevé de service et de soutien pour tous les clients et partenaires.

Pour plus de détails sur la façon dont Exness porte sa marque au niveau supérieur, rendez-vous sur le site de l'entreprise .

À propos d'Exness

Exness est un courtier multi-actifs mondial qui utilise une combinaison unique de technologie et d'éthique pour créer un marché favorable aux traders et relever le niveau de référence de l'industrie. Son éthique et sa vision s'articulent autour du concept consistant à offrir à ses clients une expérience de trading fluide, en donnant vie aux marchés financiers de la manière dont ils devraient être expérimentés. L'identité et l'engagement d'Exness envers les deux mondes de la technologie et de l'éthique, ainsi que sa fidèle clientèle qui compte 700 000 traders actifs, sont des moteurs clés de la marque mondiale. Aujourd'hui, Exness enregistre un volume de transactions mensuel atteignant les 4 800 milliards de dollars et a mis l'accent sur une expansion stratégique dans de nouvelles régions du monde.

Téléchargez le kit média Exness et plus encore

Contact :

Constantina Georgiadou

constantina.georgiadou@exness. com

+35725030959