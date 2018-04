exocad lance la nouvelle version DentalCAD 2.2 Valletta - plus grande expansion de capacités dans l'histoire de la société

Elle marque également le lancement du nouveau système de dénomination d'exocad, dans le cadre duquel la société donne aux principales versions logicielles le nom de villes culturellement importantes. La version de cette année porte le nom de la Capitale européenne de la culture 2018.

« Nous sommes ravis d'annoncer la sortie de DentalCAD 2.2 Valletta, et nous réjouissons des nouvelles possibilités qu'elle offre pour les professionnels dentaires », a déclaré Tillmann Steinbrecher, PDG. « Comme toujours, cette version est véritablement née d'un effort collaboratif entre exocad et ses clients. Le produit évolue grâce aux précieux commentaires et aux demandes de fonctionnalités que nous recevons de la part des utilisateurs, ce qui nous permet de stimuler l'innovation, tout en continuant de fixer la norme du secteur en matière d'excellence dentaire numérique. »

Les points forts de la nouvelle version incluent, entre autres :

dentalshare webview : liens de prévisualisation 3D fidèle, fonctionnant dans un navigateur Web et sur votre appareil mobile

: liens de prévisualisation 3D fidèle, fonctionnant dans un navigateur Web et sur votre appareil mobile Interaction plus rapide grâce à de nombreuses améliorations en termes de facilité d'utilisation et de performance

Ajout d'un grand nombre de nouveaux raccourcis pour les fonctionnalités fréquemment utilisées

Nouveaux outils de point de contact : adaptation proximale plus intelligente, édition facile grâce au coupe-disque

Emboîtement simplifié en CAO (sélection des vides de production) pour l'export de FAO, rendu des vides multicouches grâce au support TruSmile

Nouvelle librairie de dents HD, avec un ensemble de belles dents naturelles et esthétiques

Articulateur : libre sélection de la surface de guidage dans le mouvement de l'articulateur

Créateur de modèles : modèles d'implants avec masque gingival et instructions d'insertion individuelle des matrices

Rendu amélioré des imageries médicales texturées/en couleur issues des scanners intra-oraux et faciaux

Possibilité d'afficher des vues interactives de coupe supplémentaires

Tous les utilisateurs bénéficiant déjà d'un contrat de mise à jour pourront utiliser la nouvelle version.

