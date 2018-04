exocad lance PartialCAD pour la conception de structures partielles

PartialCAD d'exocad offre une flexibilité et une liberté de conception inégalées, grâce à sa technologie unique basée sur les voxels. Tillmann Steinbrecher, PDG d'exocad, déclare : « Notre objectif consiste à faire en sorte que tout ce qui peut être conçu à base de cire puisse être également élaboré avec exocad. Grâce à ce nouveau module, même les experts les plus exigeants dans le domaine des prothèses partielles amovibles verront leurs besoins de conception satisfaits. »

M. Steinbrecher souligne également que « le processus traditionnel de création de structures partielles est entièrement analogique, et se révèle à la fois intensif en ressources et chronophage. » Il affirme : « Le module PartialCAD permet une production efficace à l'aide d'imprimantes 3D ou de fraiseuses, économisant ainsi du temps et augmentant la productivité. »

Les structures partielles peuvent être combinées à des conceptions de couronnes et de bridges, ou à d'autres indications disponibles dans la plateforme exocad DentalCAD - ex. : pour les structures secondaires sur les couronnes télescopiques, les attaches, les cas d'implants avancés, et bien plus encore.

À propos d'exocad GmbH

exocad GmbH (exocad.com) est une société de logiciels dynamique et innovante qui s'engage à développer les possibilités de la dentisterie numérique, ainsi qu'à fournir aux FEO (Fabricants d'équipements d'origine) des logiciels de CAO/FAO flexibles, fiables et faciles à utiliser pour les laboratoires et les cabinets dentaires. Le logiciel d'exocad est privilégié par les principaux FEO à travers le monde pour une intégration dans leurs offres de CAO/FAO au sein du secteur dentaire, et des milliers de licences exocad DentalCAD sont vendues chaque année. Pour en savoir plus et obtenir la liste des partenaires de distribution d'exocad, rendez-vous sur exocad.com.

