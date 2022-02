Expansion de DDC Group en Serbie avec l'ouverture d'un nouveau centre linguistique à Belgrade

L'ouverture de ce nouveau centre linguistique s'inscrit dans le cadre d'un programme d'expansion stratégique qui s'appuie sur les activités et les investissements déjà réalisés par DDC dans les Balkans. Il devrait connaître une croissance rapide dans les mois à venir pour répondre à la demande croissante de services linguistiques de DDC.

Les nouvelles capacités diversifiées qui seront disponibles viendront renforcer le service clients multilingue, le courtage en douane et les autres capacités en matière de BPO pour les clients actuels et futurs.

La nouvelle installation est alignée sur la stratégie de travail hybride de DDC. Elle constitue un autre centre régional pour les employés de DDC qui travaillent à domicile, leur permettant de collaborer et d'apprendre ensemble, tout en offrant un domicile permanent aux collègues travaillant au bureau. Belgrade est un emplacement idéal en raison de sa proximité avec les centres actuels de DDC en Bosnie-Herzégovine, ce qui améliore à la fois la résilience opérationnelle et la continuité des activités pour les clients.

John Callachan, PDG de DDC OS, a exprimé son enthousiasme à l'égard de ce lancement : « DDC doit son succès continu à la passion et au dévouement de son équipe talentueuse. Ce nouveau centre d'excellence permet de proposer une offre linguistique plus diversifiée à notre clientèle mondiale. Nous sommes très heureux de poursuivre notre investissement dans les Balkans. Belgrade complète parfaitement nos sites de Sarajevo et Banja Luka. »

Selon Jan Trevalyan, PDG et cofondateur du groupe DDC, ce nouveau centre renforce la fiabilité de l'approche de DDC en matière de prestation de services.

« La Serbie constitue le troisième chapitre de notre intention d'être en mesure de servir nos clients non seulement sur plusieurs sites, mais aussi dans 30 langues et plus », a déclaré M. Trevalyan. « Nous sommes ravis d'entrer dans cette nouvelle phase qui prévoit une expansion et des géolocalisations dans un avenir proche afin de permettre à nos clients de s'appuyer non seulement sur la continuité intégrée de nos activités, mais aussi de tirer parti des économies d'échelle variables offertes par nos sites d'exploitation stratégiques.

À propos de DDC OS

DDC Outsourcing Solutions (DDC OS), qui fait partie du groupe DDC, est un fournisseur expérimenté de services d'externalisation des processus d'affaires (BPO) et de gestion de l'expérience client pour les secteurs du commerce de détail, des services publics, de la finance, du droit, des organisations caritatives et des administrations locales au Royaume-Uni et en Europe. Basée à Worksop, dans le Nottinghamshire, et disposant de bureaux au Royaume-Uni, en Bosnie et désormais en Serbie, la grande diversité de la main-d'œuvre hautement qualifiée de l'entreprise constitue son principal atout. Elle transforme les exigences des projets en solutions qui produisent des résultats tangibles et mesurables. La clé du succès de notre entreprise réside dans l'établissement de partenariats stratégiques avec nos clients, grâce à une combinaison équilibrée de personnes, de technologie et de situation géographique pour offrir des programmes d'externalisation flexibles, agiles et innovants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.ddcos.com/.

À propos de DDC Group

Fort de plus de 30 ans d'excellence avérée en matière de processus d'affaires, DDC Group guide ses clients au travers de la mondialisation, des fluctuations du marché et du déterminisme technologique depuis 1989. En tant que réseau mondial de sociétés d'externalisation des processus d'affaires, nous disposons d'un large éventail de ressources, de technologies innovantes, de flux de travail exclusifs, d'une expertise en la matière et de partenariats solides avec des influenceurs clés dans des régions et des secteurs stratégiques. Notre cadre unique, flexible et fiable, nous permet de maintenir à la fois une continuité d'activité sans faille et des accords de niveaux de service malgré la volatilité du marché. Dans l'ensemble de nos sociétés membres, les 5 800 professionnels expérimentés de DDC, formés dans l'industrie, mettent à profit leurs décennies d'expérience pour obtenir des résultats probants pour chacun de nos clients dans le monde entier. Pour en savoir plus sur DDC Group et les marques, DDC OS, DDC FPO et DDC AS, consultez le site https://www.theddcgroup.com/.

