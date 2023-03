Expansionspläne von Centurion Invest durch Investitionszusage von Gem Digital in Höhe von 25 Mio. USD verstärkt

PARIS, 30. März 2023 /PRNewswire/ -- Centurion Invest, das globale Ökosystem für Finanz- und Zahlungslösungen, hat bekannt gegeben, dass GEM Digital Limited (GEM), ein auf den Bahamas ansässiges Investmentunternehmen für digitale Vermögenswerte, das an über 30 CEXs und DEXs weltweit notierte Utility-Token beschafft, strukturiert und in diese investiert, im Rahmen einer strukturierten Token-Zeichnungsvereinbarung eine Investitionszusage in Höhe von 25 Millionen USD für das in Europa ansässige Unternehmen erteilt hat.

Der Utility-Token von Centurion Invest – $CIX – ist ein deflationärer ERC20-Token, der das gesamte CI-Ökosystem antreibt. Er bietet Utilities und Vorzüge in den Bereichen Zahlungen, Finanzdienstleistungen, Belohnungen, Empfehlungsboni, Staking-Einkommensquelle, Rabatte auf Handelsgebühren, bevorzugter Zugang zu Dienstleistungen wie Launchpad & IEOs, verschiedene Cashbacks und Händlerrabatte und die renommierte Visa-Crypto Debit Card, um nur einige zu nennen.

Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es Centurion Invest, seine offensiven weltweiten Expansionspläne durch die Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen umzusetzen und gleichzeitig in die Entwicklung weiterer Web3-Plattformen zu investieren, um die Akzeptanz von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten bei B2C- und B2B-Nutzern weltweit zu erhöhen. Das Unternehmen hat einen angemessenen Betrag des Fonds für das Onboarding von Branchenexperten und qualifizierten Talenten in Europa, Nordamerika und einigen strategischen Regionen in Südostasien und Afrika bereitgestellt.

Informationen zu Centurion Invest:

Centurion Invest hat derzeit seinen Hauptsitz in Estland und ist im Nahen Osten, in Afrika, Europa, Kanada, Südostasien und in der LATAM-Region tätig. Centurion Invest hat es sich zur Aufgabe gemacht, die breite Einführung von Cryptocurrency und Blockchain zu ermöglichen. Die Infrastruktur unterstützt ein Ökosystem, das unter anderem aus CI Exchange, CIX Crypto VISA Card, CI360 (Unternehmenslösung), CI Academy, CI Launchpad, CI Earn, CI NFT, CI Pay und bald CI Forex, CI-Aktien und CI eBanking besteht.

https://www.centurioninvest.com/en/

Informationen zu GEM Digital Limited:

GEM Digital Limited ist ein Investmentunternehmen für digitale Vermögenswerte. Das in den Bahamas ansässige Unternehmen beschafft, strukturiert und investiert aktiv in Utility-Token, die weltweit an über 30 CEXs und DEXs notiert sind. Global Emerging Markets („GEM") ist eine 3,4 Milliarden USD schwere alternative Investmentgruppe mit Büros in Paris, New York und auf den Bahamas. GEM verwaltet eine Vielzahl von Investmentvehikeln, die sich auf Schwellenmärkte konzentrieren, und hat über 530 Transaktionen in 72 Ländern abgeschlossen. Jedes Anlageinstrument weist ein unterschiedliches Maß an operativer Kontrolle und risikobereinigter Rendite und ein unterschiedliches Liquiditätsprofil auf. Die Familie von Fonds und Investmentvehikeln bietet GEM und seinen Partnern Exposition zu Management-Buyouts mit kleiner bis mittlerer Marktkapitalisierung, privaten Investitionen in öffentliche Aktien und ausgewählten Venture-Investments.

https://www.gemny.com/

