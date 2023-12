EXPERIENCE ABU DHABI DÉVOILE UNE CAMPAGNE INSPIRANTE INVITANT LES VISITEURS À TROUVER LEUR RYTHME

La nouvelle campagne d'Experience Abu Dhabi : un voyage immersif à travers l'émirat

ABU DHABI, EAU, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Experience Abu Dhabi, la marque de destination du département de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi, dévoile la campagne Find Your Pace. Cette nouvelle campagne mondiale invite tous les types de voyageurs à explorer Abu Dhabi, en présentant les joyaux cachés et les attractions populaires de la destination sous un nouvel angle.

Avec Find Your Pace, Experience Abu Dhabi attise la curiosité et encourage les visiteurs à créer leur propre voyage, entre connu et inconnu, à travers les sites du patrimoine historique et les richesses emblématiques de la modernité. La campagne met en avant les activités, les émotions et les palettes de couleurs offertes aux touristes par la destination, qu'ils soient à la recherche de sensations fortes, d'expériences culturelles immersives ou simplement d'une pause relaxante au cœur de paysages naturels.

Avec du rythme, de la musique et des décors vibrants, Find Your Pace suit quatre personnages qui explorent Abu Dhabi pour la première fois, effectuant des voyages qui les inspirent, les passionnent et les restaurent. Parmi les destinations phares, citons la paisible oasis d'Al Ain, la grande mosquée Sheikh Zayed, l'inspirant Qasr Al Watan et le célèbre Louvre Abu Dhabi, ainsi que l'immense Green Mubazzarah et les dunes fossiles d'Al Wathba, qui auraient plus de quatre millions d'années.

Les voyageurs recherchent des expériences plus immersives et personnalisées, et l'histoire créative et émotionnelle d'Abu Dhabi en fait une destination incontournable où chacun est invité à trouver son rythme. La vidéo de la campagne a été conçue pour véhiculer le sentiment que les visiteurs éprouvent lorsqu'ils explorent Abu Dhabi, en présentant la façon dont la culture est au cœur de toutes les attractions et activités que l'on peut découvrir dans l'émirat.

Find Your Pace insiste sur le fait qu'avec les trois piliers d'expériences de la destination, Abu Dhabi répond aux besoins, aux intérêts et aux passions de toutes les catégories de voyageurs. La destination inspire, en éduquant de manière créative et en enrichissant les vies ; elle restaure, en permettant aux visiteurs de se ressourcer, de se rafraîchir et de s'évader ; et elle passionne, par le biais du divertissement et de l'aventure. Et toutes ces expériences sont possibles tout au long de l'année, à quelques minutes les unes des autres, prêtes à être vécues à votre propre rythme.

La campagne Find Your Pace est disponible sur toutes les plateformes de réseaux sociaux et peut être consultée ici : https://www.youtube.com/watch?v=DioDucxzQXU.

À propos du département de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi

Le département de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi (DCT d'Abu Dhabi) favorise la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi ainsi que ses secteurs créatifs, alimente le progrès économique et contribue à la réalisation des ambitions mondiales d'Abu Dhabi.

En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'émirat en tant que destination internationale de premier plan, le DCT d'Abu Dhabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de proposer des solutions innovantes et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les industries de la culture et du tourisme.

La vision du DCT d'Abu Dhabi est définie par la population, le patrimoine et le paysage de l'émirat. Nous nous efforçons de renforcer le statut d'Abu Dhabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

Pour plus d'informations sur le DCT d'Abu Dhabi et la destination, consultez les sites dct.gov.ae et visitabudhabi.ae