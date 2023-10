EXPERIENCE ABU DHABI S'ASSOCIE À WILL.I.AM POUR LANCER LE CALENDRIER D'ÉVÉNEMENTS CONSÉCUTIFS LE PLUS IMPORTANT JAMAIS ORGANISÉ... ET BIEN D'AUTRES ENCORE À VENIR

Avec un programme varié d'activités et d'expériences pour tous les habitants et les visiteurs, la dernière édition du calendrier d'Abu Dhabi combine une météo ensoleillée parfaite avec des temps forts tels que les concerts du Grand Prix d'Abu Dhabi avec Ava Max, Tiësto et Foo Fighters en tête d'affiche, des événements passionnants de la NBA et de l'UFC, des festivals culturels, des spectacles interactifs pour les familles et d'autres spectacles à ne pas rater.

Les gourmets pourront également se laisser tenter par le premier et le plus grand Michelin Food Festival (festival gastronomique Michelin) de la région, ainsi que par le retour de Taste of Abu Dhabi, MENA's 50 Best Restaurants (les 50 meilleurs restaurants de la région MENA) et Abu Dhabi Culinary Season (la saison culinaire d'Abu Dhabi).

La programmation culturelle, les expositions de musées et les initiatives éducatives du calendrier mettent en lumière la richesse de l'histoire et du patrimoine des Émirats arabes unis, avec une offre variée d'activités dans le domaine des arts visuels et du spectacle.

Les amateurs de musique peuvent s'attendre à un mélange varié de spectacles et d'artistes, avec de quoi satisfaire tout le monde, des artistes contemporains les plus en vue de la série musicale Umsiyat aux représentations du Royal Philharmonic Orchestra avec Brian Tyler, Vasily Petrenko et Timothy Chooi, en passant par Nancy Ajram et le Spacetoon Orchestra au festival Mother of the Nation et le Liwa Village.

La nouvelle saison verra également le retour des festivals du livre annuels d'Al Ain Book et d'Al Dhafra, qui constituent des célébrations essentielles de la littérature et de la culture émiriennes et offrent des occasions uniques de rencontrer d'éminents écrivains, éditeurs et artistes des Émirats arabes unis.

S'ajoutant à la liste des événements originaux d'Experience Abu Dhabi, l'événement inaugural Saadiyat Nights promet des spectacles hebdomadaires sur la plage de décembre à février 2024. Autre première pour l'émirat et la région, le World Supercross Championship Abu Dhabi GP, qui offrira des sensations fortes pour l'avant-dernière manche du WSX Championship.

Pour célébrer le soleil d'hiver, l'île de Yas s'apprête à accueillir des festivités saisonnières passionnantes dans toutes ses attractions, notamment le Winter Fest au Ferrari World Abu Dhabi et le Winter Spectacular au Warner Bros. World™ Abu Dhabi. Par ailleurs, la première au Moyen-Orient de la pièce Hamilton de Broadway, prévue pour janvier 2024 à l'Etihad Arena, a annoncé une semaine supplémentaire de spectacles en raison de la forte demande.

La présentation de la longue liste d'événements du calendrier d'Abu Dhabi fait suite au lancement de la campagne « Can't Wait to Winter » d'Experience Abu Dhabi, avec la superstar indienne Ranveer Singh, l'actrice sino-américaine Liu Yifei et le légendaire duo comique de la région du Golfe, Dawood Hussein et Hasan Al Ballam.

Le programme complet des événements du calendrier d'Abu Dhabi est désormais disponible sur le site Web d'Experience Abu Dhabi , ce qui permet aux habitants et aux visiteurs de noter dans leurs agendas les événements à ne pas manquer pour la saison à venir.

Pour en savoir plus sur les événements à venir à Abu Dhabi, rendez-vous sur le site : www.visitabudhabi.ae/en/events

Pour visionner la vidéo consacrée au calendrier d'Abu Dhabi, veuillez cliquer ici .

Expérience Abu Dhabi est la marque de destination du ministère de la Culture et du Tourisme – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi).

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=vSVpgVb6yxc

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2239088/EAD_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2239089/EAD_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2239090/EAD_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2239091/EAD_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2239092/EAD_5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2239093/Experience_Abu_Dhabi_Logo.jpg

SOURCE Experience Abu Dhabi

