Wellen schlagen: Experience Abu Dhabi x Vilebrequin präsentieren eine von Abu Dhabi inspirierte Bademoden-Kollektion

Die exklusive Abu Dhabi Limited Edition, die in Zusammenarbeit mit Vilebrequin und Experience Abu Dhabi entstanden ist, wurde gestern Abend bei L'Ondine & Vilebrequin La Plage während der Eröffnung der 77. Zu den hochkarätigen Gästen gehörten Nour Arida, Shanina Shaik und Romee Striid. Die Inspiration für die limitierte Kollektion, die sich in satten, raffinierten Blautönen und goldenen Akzenten präsentiert, ist die atemberaubende Landschaft der Gewässer von Abu Dhabi mit einem Hauch von Saint-Tropez-Eleganz.

Das ikonische Schildkrötenmotiv des Hauses trifft auf die Palmen von Abu Dhabi und schafft ein fröhliches Design, das an schöne Momente in der Sonne mit den Liebsten erinnert. Die umweltschonend hergestellten Kleidungsstücke sind aus hochwertigem, recyceltem Polyamid gefertigt und unterstreichen das Engagement für Nachhaltigkeit.

Die Kollektion wurde für Männer, Frauen und Kinder entworfen und spiegelt Abu Dhabi als familienfreundliches Sommerreiseziel wider. Für die Herren versprechen ein passend geschnittenes Bowlinghemd aus europäischem Leinen und eine klassische, von Hand gefertigte Badehose Qualität und Atmungsaktivität. Die Damenkollektion umfasst einen eleganten Einteiler mit zeitlosem V-Ausschnitt und ein Hemdblusenkleid aus Bio-Baumwolle mit feiner Stickerei. Die Kleinen haben die Qual der Wahl zwischen einer passenden Badehose und einem Einteiler, die sowohl niedlich als auch robust sind.

Drüben auf der Insel Saadiyat trifft im Saadiyat Beach Club die lokale Küste auf französische Lebensfreude, und zwar mit einer stilvollen Übernahme von Vilebrequins pulsierendem Sortiment an Möbeln mit Riviera-Feeling. Bis September 2024 werden im Rahmen der Zusammenarbeit maßgeschneiderte Liegestühle, Sonnenschirme und Handtücher mit den charakteristischen Farben und Mustern des Hauses präsentiert.

Die Abu Dhabi Limited Edition in Zusammenarbeit mit Vilebrequin und Experience Abu Dhabi wird ab Mai 2024 in Frankreich und ab Juni 2024 in ausgewählten Vilebrequin Stores weltweit sowie online unter vilebrequin.com erhältlich sein.

Über das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi:

Das Ministerium für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi (Department of Culture and Tourism, DCT) fördert das nachhaltige Wachstum des Kultur- und Tourismussektors und der Kreativwirtschaft in Abu Dhabi, treibt den wirtschaftlichen Fortschritt voran und trägt zur Umsetzung der globalen Ziele von Abu Dhabi bei.

Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel bestimmen, ist DCT Abu Dhabi bestrebt, das Ökosystem um eine gemeinsame Vision des Potenzials des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu liefern und die besten Instrumente, Strategien und Systeme zur Unterstützung der Kultur- und Tourismusindustrie einzusetzen.

Die Vision von DCT Abu Dhabi wird durch die Menschen, das Erbe und die Landschaft des Emirats bestimmt. Wir arbeiten daran, Abu Dhabis Status als Ort der Authentizität, der Innovation und der unvergleichlichen Erlebnisse zu stärken, der durch seine lebendige Tradition der Gastfreundschaft, seine bahnbrechenden Initiativen und sein kreatives Denken repräsentiert wird.

Weitere Informationen über das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dct.gov.aeund visitabudhabi.ae

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2413435/VBQ_X_ABU_DHABI_SUMMER_24_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2413444/VBQ_X_ABU_DHABI__SUMMER_24_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2413448/VBQ_X_ABU_DHABI_SUMMER_24_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2413451/VBQ_X_ABU_DHABI_SUMMER_24_4.jpg