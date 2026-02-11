Expérience du pneu d'hiver 2026 de Linglong en Autriche

SALZBURG, Autriche, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- L'expérience du pneu d'hiver 2026 de Linglong s'est déroulée pour la première fois en Autriche début février, avec la participation de près de 40 vendeurs venus de toute l'Europe.

Linglong Tire Winter Experience

Tous les exercices de conduite dynamique ont été effectués dans le pittoresque parc de conduite hivernale de Stegergut, situé à une altitude de 1 030 mètres entre les sommets des montagnes du Salzburger Land et exhibant des conditions parfaites pour une formation professionnelle à la conduite hivernale - y compris des parcours de maniabilité variés et stimulants, de grandes zones dynamiques et des pistes circulaires. Au total, les vendeurs de pneus ont parcouru plus de 120 kilomètres sous la conduite d'une équipe d'instructeurs expérimentés dans les véhicules de formation Toyota GR Yaris et GR Supra. Fidèle à la devise « un glissage de plus », la sélection des véhicules était principalement basée sur les qualités de glissage et donc non seulement l'amélioration des compétences générales de conduite était au programme, mais aussi l'objectif de faire tourner les véhicules dans un glissage contrôlé autour des différentes pistes. Tous les participants ont donner libre cours à leur passion pour la conduite sportive, perfectionner leur maîtrise du véhicule jusqu'à sa limite et l'éprouver sur les différents parcours.

Tous les véhicules étaient équipés du tout dernier pneu Linglong Sport Master Winter dans la dimension 225/40 R18 92W - le tout premier pneu Linglong développé en Allemagne et produit exclusivement en Europe. L'automne dernier, le profil a reçu la note de test « bon » de la part du magazine automobile allemand Auto Motor und Sport.

Un atelier, au cours duquel ont été présentés les derniers produits Linglong et les campagnes de marketing prévues, une promenade en traîneau tiré par des chevaux à travers le paysage montagneux enneigé et une collation copieuse dans une cabane de montagne rustique ont complété l'expérience hivernale de Linglong, qui sera certainement reconduite l'année prochaine.

En dehors de ces activités, Linglong place les utilisateurs au cœur de sa mission et s'engage à fournir des pneus sûrs, fiables et performants grâce à une technologie innovante et à un contrôle de qualité rigoureux. Nous sommes convaincus que des produits exceptionnels, associés à un service attentionné, créent des expériences de conduite vraiment exceptionnelles. À l'avenir, Linglong continuera d'écouter les commentaires des utilisateurs et d'affiner ses services de bout en bout, en veillant à ce que chaque voyage soit digne de confiance et agréable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2890653/Linglong_Tire_Winter_Experience.jpg