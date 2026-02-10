Linglong Tire Winter Experience 2026 in Österreich

SALZBURG, Österreich, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Anfang Februar fand in Österreich erstmals die Linglong Winter Experience 2026 statt, an der fast 40 Händler aus ganz Europa teilnahmen.

Linglong Tire Winter Experience

Alle Fahrdynamikübungen wurden im Winterfahrpark Stegergut durchgeführt, der malerisch auf 1.030 Metern zwischen den Berggipfeln im Salzburger Land liegt und perfekte Bedingungen für professionelles Winterfahrtraining bietet – darunter abwechslungsreiche und anspruchsvolle Handlingkurse, große Dynamikbereiche und Rundstrecken. Insgesamt legten die Reifenhändler unter Anleitung eines erfahrenen Instruktorenteams in den Trainingsfahrzeugen Toyota GR Yaris und GR Supra über 120 Kilometer zurück. Getreu dem Motto „One more drift" erfolgte die Auswahl der Fahrzeuge vor allem nach ihren Driftqualitäten, sodass nicht nur die Verbesserung der allgemeinen Fahrfähigkeiten auf dem Programm stand, sondern letztlich auch das Ziel, die Fahrzeuge in kontrollierten Drifts um die verschiedenen Strecken zu manövrieren. Sämtliche Teilnehmer konnten ihre Leidenschaft für sportliches Fahren ausleben, ihre Fahrzeugbeherrschung im Grenzbereich perfektionieren und auf den verschiedenen Parcours unter Beweis stellen.

Alle Fahrzeuge waren mit dem neuesten Linglong Sport-Master-Winterreifenprofil in der Größe 225/40 R18 92W ausgestattet – dem ersten Linglong-Reifen, der in Deutschland entwickelt und exklusiv in Europa produziert wurde. Im vergangenen Herbst erhielt das Profil die Testnote „gut" von der deutschen Automobilzeitschrift auto motor und sport.

Ein Workshop, in dem die neuesten Linglong-Produkte und geplanten Marketingkampagnen vorgestellt wurden, eine Pferdeschlittenfahrt durch die verschneite Berglandschaft und eine herzhafte Brotzeit in einer urigen Berghütte rundeten die Linglong Winter Experience ab, die im nächsten Jahr auf jeden Fall fortgesetzt wird.

Neben diesen Aktivitäten stellt Linglong die Nutzer in den Mittelpunkt seiner Mission und hat sich verpflichtet, durch innovative Technologie und strenge Qualitätskontrollen sichere, zuverlässige und leistungsstarke Reifen zu liefern. Wir glauben, dass außergewöhnliche Produkte in Verbindung mit einem durchdachten Service ein wirklich herausragendes Fahrerlebnis schaffen. Auch in Zukunft wird Linglong weiterhin auf das Feedback der Nutzer hören und seine End-to-End-Dienstleistungen weiterentwickeln, um sicherzustellen, dass jede Fahrt vertrauenswürdig und angenehm ist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890653/Linglong_Tire_Winter_Experience.jpg