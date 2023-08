Experlogix Digital Commerce expande para a América do Norte

SOUTH JORDAN, Utah, 31 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Experlogix tem o prazer de anunciar que sua oferta de Comércio Digital expandiu com sucesso para o mercado norte-americano. A Experlogix Digital Commerce ajuda as empresas a prosperar diante da demanda cada vez maior por experiências contínuas de compras e comércio online.

A plataforma, que ficou disponível na América do Norte no final de junho de 2023, inclui um conjunto abrangente de soluções de comércio B2B desenvolvido para oferecer às organizações soluções que podem usar para agilizar os processos de back-end e criar experiências mais envolventes para os clientes à medida que expandem sua presença omnichannel. O Comércio Digital da Experlogix foi otimizado para apoiar organizações norte-americanas e agora está disponível para os parceiros venderem.

Anteriormente, a Aphix Software, a Experlogix Digital Commerce tem um forte histórico de entrega de sucesso para organizações na EMEA e em todo o mundo. O Comércio Digital permite que as empresas lancem e gerenciem facilmente aplicativos de comércio eletrônico, WebShops e soluções móveis. O software se integra perfeitamente a várias soluções ERP, para que os clientes possam fornecer informações de produtos e preços em tempo real para seus clientes.

"Com o investimento em tecnologia de comércio eletrônico B2B continuando a crescer, há mais pressão do que nunca para oferecer experiências excepcionais e personalizadas durante toda a jornada do cliente", disse o CEO da Experlogix, Bill Fox. "Nossa plataforma de comércio Digital equipa as organizações com as ferramentas e dados que elas precisam para superar as expectativas dos clientes e otimizar suas estratégias de vendas para um mundo cada vez mais omnichannel ".

O Comércio Digital da Experlogix inclui soluções de comércio eletrônico de última geração, sistemas de gerenciamento de inventário e ferramentas analíticas que oferecem aos clientes o insight que eles precisam para tomar decisões informadas. O software apresenta integração pronta para uso com sistemas ERP, incluindo SAP Business One, Microsoft Dynamics e Sage.

"Acreditamos no poder da tecnologia de comércio digital para impulsionar o crescimento e criar experiências contínuas tanto para empresas quanto para seus clientes", disse Graham O'Rourke, Gerente Geral da Experlogix Digital Commerce. "Continuamos a otimizar nossas soluções para organizações na América do Norte, adicionando recentemente a capacidade de calcular impostos sobre vendas nos EUA e no Canadá, bem como recursos de experiência do cliente, como nossa nova finalização de compra de uma página".

Para apoiar os clientes na América do Norte, a Experlogix adicionou recursos para atender os clientes nos Estados Unidos e Canadá, incluindo formatação de datas, bem como cálculo de impostos por meio de integração com o Avalara Avatax. O Comércio Digital continuará a ser desenvolvido para uma base global de clientes, facilitando para as empresas desenvolverem experiências de compra omnichannel, expandir para novos mercados e simplificar o processo de compra para seus clientes.

Esperamos ajudar os clientes na América do Norte a expandir sua presença de comércio e também procurar parceiros interessados em adicionar um Comércio Digital a seu portfólio de soluções.

Entre em contato conosco para saber mais sobre como começar com o Comércio Digital.

Sobre a Experlogix Digital Commerce

O Experlogix Digital Commerce é um conjunto de soluções premiadas e multicanal de comércio eletrônico, aplicativos móveis e compras eletrônicas que ajudam as empresas globais a alcançar suas ambições de crescimento e eficiência. Nossas melhores soluções SaaS da categoria oferecem integração em tempo real com sistemas ERP e se conectam perfeitamente aos principais mercados digitais, expandindo o potencial de receita online. A Experlogix Digital Commerce ajuda as empresas a crescer mais rápido e a vender de maneira mais inteligente.

