Experlogix erweitert die Unterstützung für APAC-Kunden

SOUTH JORDAN, Utah, 6. März 2023 /PRNewswire/ -- Experlogix, ein führender Anbieter von Configure, Price, Quote (CPQ) und Document Automation Software, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum ausgebaut und Brian Ambrosius als Sales Director eingestellt hat, um den Support für APAC-Kunden und Interessenten zu verbessern.

Ambrosius ist in Australien ansässig und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Aufbau von Partnerschaften und in der Unterstützung von Organisationen bei der Expansion in neue regionale Märkte. Experlogix hat außerdem seine Präsenz des Implementierungsteams auf dem APAC-Markt erweitert.

Experlogix hat ein bedeutendes globales Wachstum erlebt, und die Expansion in die APAC-Region ist eine Fortsetzung dieses Erfolgs. Zusätzlich zum Ausbau des Vertriebs- und Implementierungssupports hat das Unternehmen in seine Ingenieurteams speziell für die APAC-Region investiert, um sicherzustellen, dass es neue Kunden bei der Implementierung der Experlogix Document Automation und der CPQ-Software unterstützen kann.

„Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz weiter auszubauen und APAC-Kunden weiter zu unterstützen", so Beth Thornton, Chief Revenue Officer bei Experlogix. „APAC-Unternehmen stehen vor einzigartigen Herausforderungen. Indem wir unsere Präsenz dort ausbauen, sind wir dafür gerüstet, sie zu lösen. Diese Expansion wird ein weiteres Wachstum ankurbeln und die Voraussetzung dafür schaffen, neue Partnerschaften auf der Basis eines gemeinsamen Erfolgs aufzubauen."

Experlogix hat seine Teams in mehreren Regionen und Abteilungen erweitert und zwischen 2022 und 2023 mehr als 100 neue Mitarbeiter eingestellt, um einen zunehmend globalen Kundenstamm zu unterstützen. Mehr als 1.700 Unternehmen nutzen die Experlogix CPQ und Document Automation Software mit mehr als 100.000 Anwendern weltweit.

„Ich freue mich auf die Gelegenheit, zur Expansion von Experlogix in der APAC-Region beizutragen und eine lokale Präsenz in dieser Region aufzubauen", bemerkt Ambrosius. „Zu sehen, dass wir bereits einen sehr starken Kunden- und Partnerstamm haben, inspiriert mich, darüber nachzudenken, wie wir in Zukunft wachsen können. Ich freue mich darauf, unsere Kunden und Partner kennenzulernen und die Experlogix-Familie zu vergrößern."

Experlogix erwartet ein anhaltendes Wachstum der Märkte für CPQ und Document Automation in der APAC-Region. Während die Region weiterhin mit Unterbrechungen in der Lieferkette zu kämpfen hat, die von der Pandemie herrühren, sind Branchen wie die verarbeitende Industrie gewachsen und haben sich gewandelt, um die neuen Möglichkeiten zu nutzen. Dies wird dazu beitragen, die Nachfrage nach effizienteren Abläufen, höherer Genauigkeit und besserer Kommunikation zwischen den Geschäftsbereichen zu steigern – alles Anwendungsfälle, die die Nachfrage nach CPQ- und Dokumentenautomatisierungslösungen ankurbeln können.

Informationen zu Experlogix

Die Lösungen von Experlogix vereinfachen und humanisieren die komplexesten Prozesse, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen und ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen. Experlogix CPQ macht die Konfiguration und andere Prozesse schneller, als Sie es jemals für möglich gehalten haben, und einfacher, als Sie es sich vorzustellen wagten. Experlogix Document Automation vereinfacht und optimiert selbst die komplexesten Dokumentenprozesse für Unternehmen weltweit und in jeder Branche. Experlogix – Simplifying the Complex.

Experlogix hat seinen Hauptsitz in den USA und den Niederlanden und unterstützt mehr als 1.700 Kunden in mehr als 30 Ländern weltweit. Sie finden uns online unter www.experlogix.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2016020/Experlogix_Logo.jpg

SOURCE Experlogix