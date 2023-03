Experlogix expande suporte para clientes APAC

SOUTH JORDAN, Utah, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Experlogix, fornecedora líder dos softwares Configure, Price, Quote (CPQ) e Document Automation, anunciou hoje que expandiu sua presença na região da Ásia-Pacífico e contratou Brian Ambrosius como diretor de vendas para melhorar o suporte a clientes atuais e potenciais na APAC.

Com sede na Austrália, Ambrosius traz mais de 15 anos de experiência formando parcerias e ajudando as empresas a expandir para novos mercados regionais. A Experlogix também expandiu a presença e sua equipe de implementação no mercado APAC.

A Experlogix passou por um crescimento global significativo, e sua expansão para a APAC representa uma continuação desse sucesso. Além de expandir o suporte de vendas e implementação, a empresa investiu em suas equipes de engenharia especificamente para a região APAC, garantindo seu suporte a novos clientes, à medida que implementam os softwares Experlogix Document Automation e CPQ.

"Estamos entusiasmados em continuar a aumentar nossa presença e oferecer mais suporte aos clientes da APAC", disse Beth Thornton, diretor de receita da Experlogix. "As organizações da APAC enfrentam desafios únicos. Ao aumentar nossa presença lá, estamos bem equipados para ajudar a resolvê-los. Essa expansão impulsionará ainda mais o crescimento e estabelecerá as bases para formar novas parcerias focadas no sucesso mútuo".

A Experlogix expandiu as equipes em várias regiões e departamentos, aumentando seu número de funcionários em mais de 100 entre os anos de 2022 e 2023, para oferecer suporte a uma base de clientes cada vez mais global. Mais de 1.700 organizações usam o software Experlogix CPQ e Document Automation, com mais de 100.000 usuários em todo o mundo.

"Estou entusiasmado com a oportunidade de contribuir para a expansão da Experlogix na APAC e estabelecer uma presença local nesta região", disse Ambrosius. "Ver que já temos uma base de clientes e parceiros muito forte me inspira a pensar em como podemos crescer no futuro. Estou ansioso para conhecer nossos clientes e parceiros, bem como aumentar a família Experlogix."

A Experlogix espera ver um crescimento contínuo para os mercados de CPQ e Document Automation na região da APAC. Enquanto a região continua enfrentando interrupções na cadeia de suprimentos, decorrentes da pandemia, setores como o de manufatura cresceram e se transformaram para aproveitar as novas oportunidades. Isso ajudará a aumentar a demanda por operações mais eficientes, mais precisão e melhor comunicação entre as unidades de negócios — todos os casos de uso que podem impulsionar a demanda por CPQ e soluções de automação de documentos.

Sobre a Experlogix

As soluções Experlogix simplificam e humanizam os processos mais complexos para desbloquear a velocidade do fluxo de trabalho e criar uma melhor experiência para o cliente. O Experlogix CPQ deixa a configuração e outros processos mais rápidos do que você jamais imaginou ser possível e mais simples do que ousa imaginar. O Experlogix Document Automation simplifica e otimiza até os processos de documentos mais complexos para empresas em todo o mundo, em qualquer setor. Experlogix - Simplificando o complexo.

Com sede na Estados Unidos e nos Países Baixos, a Experlogix oferece suporte a mais de 1.700 clientes em mais de 30 países em todo o mundo. Estamos on-line em www.experlogix.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2016020/Experlogix_Logo.jpg

FONTE Experlogix

SOURCE Experlogix