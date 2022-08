Experlogix LLC et Xpertdoc Technologies s'unissent sous la marque Experlogix House

SOUTH JORDAN, Utah, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Experlogix , dont le logiciel CPQ et les solutions d'automatisation des documents simplifient les processus de vente et autres les plus complexes, a annoncé aujourd'hui son intention de regrouper tous les produits et services d'Experlogix LLC et de Xpertdoc Technologies sous une marque unifiée d'Experlogix. La transition de la marque fait suite au changement de nom commercial de Xpertdoc Technologies Canada à Experlogix Technologies Canada.

Après l'acquisition de Xpertdoc Technologies en décembre 2020 , Experlogix a élargi son offre CPQ de premier ordre pour inclure des capacités intégrées de génération et d'automatisation de documents via Xpertdoc. Grâce à la nouvelle marque d'entreprise Experlogix, tous les clients, qu'il s'agisse de clients CPQ ou d'automatisation de documents, peuvent s'attendre au même dévouement et au même support de tous les produits et services, désormais offerts comme un ensemble de solutions.

Les produits de génération et d'automatisation de documents Xpertdoc seront maintenant offerts dans le cadre d'Experlogix Document Automation. Le produit Configure, Price, Quote (CPQ) d'Experlogix sera désormais vendu sous le nom d'Experlogix CPQ.

Les deux domaines Web existants de l'entreprise seront fusionnés pour faciliter la transition vers une seule. Le nouveau site Web intégrera le contenu et le support de Xpertdoc dans Experlogix.com, et la transition de toutes les propriétés numériques est prévue pour le début de 2023 cette année.

« Le CPQ et l'automatisation de documents ont un point commun : ils aident les entreprises à gérer efficacement des processus complexes afin d'améliorer l'expérience de leurs clients et de leurs employés et d'accélérer la génération de revenus », a déclaré Bill Fox, PDG d'Experlogix. « Dès le début, nous savions que nous voulions être une entreprise forte avec de multiples offres de produits. Maintenant, en tant que marque singulière, Experlogix peut réunir notre équipe de plus de 300 experts et notre expérience inégalée pour favoriser la réussite des clients et des partenaires. »

L'acquisition a amélioré la valeur pour les clients et a contribué à alimenter une croissance importante de l'entreprise, y compris l'ajout de plus de 100 nouveaux employés dans plusieurs régions, une augmentation de 49 % des revenus d'une année sur l'autre et le soutien à plus de 600 entreprises dans le monde entier, marquant ainsi la position d'Experlogix en tant que société privée à la croissance la plus rapide aux États-Unis (n° 3079), selon le classement 2022 de l' Inc. 5000 .

« Nous sommes passés d'une petite entreprise à une entreprise de taille moyenne qui peut encore être agile et flexible, avec les ressources et la stabilité d'une plus grande organisation », a déclaré Bill Fox. « En tant qu'entité combinée, notre objectif est que la marque Experlogix reflète cette évolution et devienne plus accessible pour nos clients, nos partenaires et les observateurs du secteur, ce qui nous permettra de les intégrer à notre vision de l'avenir. »

L'annonce fait suite à l'embauche de nouveaux dirigeants pour renforcer l'expertise, l'expansion du marché et la croissance continue de l'entreprise, notamment :

Beth Thornton , directrice des revenus

, directrice des revenus Renee Gregor , vice-présidente, Alliances et partenariats stratégiques

, vice-présidente, Alliances et partenariats stratégiques Mark Conway , vice-président, Ventes EMEA

, vice-président, Ventes EMEA Angie Cox , vice-présidente, Ventes Amérique du Nord

, vice-présidente, Ventes Amérique du Nord Arjun Nukal, directeur financier

Experlogix invitera ses clients à un prochain événement Community Summit North America au stand 406, où la société partagera plus d'informations sur sa gamme de produits de classe mondiale, ses partenariats et ses puissantes intégrations de plateformes CRM et ERP.

À propos d'Experlogix

Les solutions Experlogix simplifient et humanisent les produits et les processus les plus complexes afin de libérer la vitesse du flux de travail et de créer une meilleure expérience client. Experlogix CPQ rend la configuration et les autres processus plus rapides et plus simples que vous n'auriez osé l'imaginer. Experlogix Document Automation simplifie et optimise les processus documentaires les plus complexes pour les entreprises du monde entier, quel que soit leur secteur d'activité. Experlogix permet de simplifier le complexe.

Experlogix est une société mondiale dont le siège social est à Salt Lake City et dont le siège européen est à Veenendaal, aux Pays-Bas. Nous sommes en ligne à l'adresse www.experlogix.com

